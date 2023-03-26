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«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю*

26 марта
2023 год

Лайфстайл >>
26 марта 2023
Трехчасовое интервью Оскара Кучера у Юрия Дудя* набрало 21 миллион просмотров. Разговор получился резонансным: актёр поддерживает армию России, а Юрий открыто выступает против. Спустя несколько месяцев Кучера пришёл на интервью к Лауре Джугелии и объяснил, почему согласился на интервью с оппонентом.

«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю*

На вопрос, как изменилась жизни Оскара после интервью, он ответил, что ничего не поменялось: «Прибавилось хейтеров и людей, которые подходят на улице и благодарят. Я согласился на интервью, потому что Юрий Дудь – топовый блогер, журналист, с которым интересно поговорить. Мне казалось, нам будет, что обсудить. Когда человек делает интервью, когда он мне говорит, что мы раскроем разные темы, то, конечно, мне интересно. Кто-то назовёт это «хайпом», я скажу, что это пиар. Если бы я знал, о чём мы будем говорить, я бы не пошёл просто».

Оскар считает, что надо было точнее выражать свою позицию: «К сожалению, моя позиция в интервью выглядела размытой, и этому я готов поверить. Много слов было лишних. Наверно, надо было сказать, что я поддерживаю наших ребят. Я попытался как человек эмпатичный вести диалог. Это было ошибкой. Я старался Юрия переубедить, приводить аргументы. Мне очень хотелось, чтобы он был живым и начал разговаривать, а не задавать вопросы, на которые у него уже есть ответы».

«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю*

«В процессе разговора я не видел его выражения лица. Я не уверен, что это было в моменте интервью. Он не выглядел, как человек, который неуважительно относится к своему оппоненту. Монтаж – великая вещь. Он супер профессионал. Раскрутил меня. Но это было интересно, теперь я понимаю, чего делать не стоит. У меня первый раз в жизни было такое, что человек решил себя повести не как человек, а как журналист. Потому что до этого я общался с людьми. Наверно, надо было остановить это дело».

*Признан в РФ иноагентом
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«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю* фотографии
«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю* фотографии
«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю* фотографии
«Он топовый журналист»: Оскар Кучера объяснил, почему пошёл на интервью к Юрию Дудю* фотографии
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