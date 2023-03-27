«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни

Лихорадка экстремальной откровенности обошла Екатерину Климову стороной - её бурная личная жизнь так и осталась её личной жизнью. И нежелание актрисы обсуждать подробности трёх разводов сделали её невидимой для звёзд провокационной интернет-журналистики. Поэтому неудивительно, что первой Екатерину «заполучила» в своём ютюб-шоу деликатная Надежда Стрелец, в интервью которой Екатерина аргументированно объяснила, почему именно актёрам не полезно выстраивать слишком яркий публичный образ.
«Когда человек себя очень раскрывает, когда он предстаёт яркой личностью сам по себе, его очень сложно в кино воспринимать как кого-то другого. Например, Мадонна такая яркая личность, что в кино я не могу воспринимать её иначе, я всё равно вижу Мадонну».
«Личная жизнь - это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь. Когда в начале карьеры меня звали на какое-то интервью, мне всегда хотелось кричать, как я люблю, как меня любят, как это всё прекрасно. А потом что-то случается, пошло что-то не так, произошли какие-то проблемы, а тебя по-прежнему спрашивают: «Ну как у вас там, всё хорошо?» Так что я закрыла для себя тему обсуждения личной жизни».
По мнению актрисы, для обсуждения разного рода проблем есть специально отведённые места и специально обученные люди, такие как врачи и духовники. «Раньше наши советские дедушки и бабушки не жаловались на то, что у них болит. Все понимали, что это надо делать у врача - ему рассказывай про свои конкретные проблемы, потому что он тебе поможет. Почему сейчас вдруг у всех возникло ощущение, что надо всё сливать? На мой взгляд, этого нельзя делать. Первому встречному на вопрос «как дела?» рассказывать, как ты сегодня плохо спал и в туалет не сходил. Это кому интересно? Потому я и не очень понимаю, как вести себя в соцсетях».
Отметившая в январе 45-летний юбилей Екатерина призналась, что возраст и жизненный опыт так и не притупили её чувственность, и что ощущение любви по-прежнему является для неё приоритетным в отношениях с мужчинами.
«Наверное, я так ничего не поняла. У меня такое ощущение, что я хожу по какому-то кругу и проблема всё-таки во мне. Я должна быть в любви, я не могу жить без любви. И если я люблю, у меня всё уходит на второй план. Либо я люблю и у меня всё хорошо, либо что-то случается, я расстаюсь и у меня всё плохо. И всё уходит на второй план, мне всё неважно. Может быть, у меня слишком большие требования к этому чувству, я слишком большое значение этому придаю? Я не знаю, что с этим делать. Я не обросла какой-то кожей толстой. У меня всё равно всё как в первый раз. И очень больно потом каждый раз. Наверное, человек должен думать о каких-то других вещах и не рассчитывать на то, что он всё время будет в любви. Расставания же происходят не потому, что кто-то с тобой рядом оказался плохим. Нет. Просто ты понимаешь, что этого чувства уже нет. И я не могу без него жить - если меня не любят и если я не люблю.
Я, конечно же, сейчас влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях и я не знаю, насколько это окончательно. Женщина я порывистая и не раз это доказывала. Удивительно, что происходит сразу, как только ты остаёшься одна: встал, пошёл, прорыв и даже какой-то успех. Может, это просто несовместимые вещи? Эта профессия, со всеми нашими гастролями, с домашним очагом в традиционном понимании».
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