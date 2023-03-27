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«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни

27 марта
2023 год

Лайфстайл >>
27 марта 2023
Лихорадка экстремальной откровенности обошла Екатерину Климову стороной - её бурная личная жизнь так и осталась её личной жизнью. И нежелание актрисы обсуждать подробности трёх разводов сделали её невидимой для звёзд провокационной интернет-журналистики. Поэтому неудивительно, что первой Екатерину «заполучила» в своём ютюб-шоу деликатная Надежда Стрелец, в интервью которой Екатерина аргументированно объяснила, почему именно актёрам не полезно выстраивать слишком яркий публичный образ.

«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни

«Когда человек себя очень раскрывает, когда он предстаёт яркой личностью сам по себе, его очень сложно в кино воспринимать как кого-то другого. Например, Мадонна такая яркая личность, что в кино я не могу воспринимать её иначе, я всё равно вижу Мадонну».

«Личная жизнь - это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь. Когда в начале карьеры меня звали на какое-то интервью, мне всегда хотелось кричать, как я люблю, как меня любят, как это всё прекрасно. А потом что-то случается, пошло что-то не так, произошли какие-то проблемы, а тебя по-прежнему спрашивают: «Ну как у вас там, всё хорошо?» Так что я закрыла для себя тему обсуждения личной жизни».

По мнению актрисы, для обсуждения разного рода проблем есть специально отведённые места и специально обученные люди, такие как врачи и духовники. «Раньше наши советские дедушки и бабушки не жаловались на то, что у них болит. Все понимали, что это надо делать у врача - ему рассказывай про свои конкретные проблемы, потому что он тебе поможет. Почему сейчас вдруг у всех возникло ощущение, что надо всё сливать? На мой взгляд, этого нельзя делать. Первому встречному на вопрос «как дела?» рассказывать, как ты сегодня плохо спал и в туалет не сходил. Это кому интересно? Потому я и не очень понимаю, как вести себя в соцсетях».

«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни

Отметившая в январе 45-летний юбилей Екатерина призналась, что возраст и жизненный опыт так и не притупили её чувственность, и что ощущение любви по-прежнему является для неё приоритетным в отношениях с мужчинами.

«Наверное, я так ничего не поняла. У меня такое ощущение, что я хожу по какому-то кругу и проблема всё-таки во мне. Я должна быть в любви, я не могу жить без любви. И если я люблю, у меня всё уходит на второй план. Либо я люблю и у меня всё хорошо, либо что-то случается, я расстаюсь и у меня всё плохо. И всё уходит на второй план, мне всё неважно. Может быть, у меня слишком большие требования к этому чувству, я слишком большое значение этому придаю? Я не знаю, что с этим делать. Я не обросла какой-то кожей толстой. У меня всё равно всё как в первый раз. И очень больно потом каждый раз. Наверное, человек должен думать о каких-то других вещах и не рассчитывать на то, что он всё время будет в любви. Расставания же происходят не потому, что кто-то с тобой рядом оказался плохим. Нет. Просто ты понимаешь, что этого чувства уже нет. И я не могу без него жить - если меня не любят и если я не люблю.
Я, конечно же, сейчас влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях и я не знаю, насколько это окончательно. Женщина я порывистая и не раз это доказывала. Удивительно, что происходит сразу, как только ты остаёшься одна: встал, пошёл, прорыв и даже какой-то успех. Может, это просто несовместимые вещи? Эта профессия, со всеми нашими гастролями, с домашним очагом в традиционном понимании».

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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   27.03.2023 - 16:18
Даже интервью получилось показухой и пиаром. Правильно, когда молчишь о личной жизни на тебе не обращают внимание и не пишут, а значит забывают. А славы хочется. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   27.03.2023 - 15:10
вообще по-моему вполне себе верное решение не обсуждать личную жизнь, дабы не нарываться на злых любителей сплетен и журналистов. Ведь это действительно все совсем лишнее читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни фотографии
«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни фотографии
«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни фотографии
«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни фотографии
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