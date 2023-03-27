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«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

27 марта
2023 год

Лайфстайл >>
27 марта 2023

Актриса Екатерина Климова уверена, что в дискуссии на тему домогательств в шоу-бизнесе игнорируется момент ответственности и выбора. Обсуждая в интервью с Надеждой Стрелец историю Харви Вайнштейна, Екатерина призналась, что ей тоже приходилось сталкиваться со скабрезными предложениями режиссёров.

«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

«Каждый человек сам кузнец своего счастья. Это ведь не «я тебя убью, если ты мне не дашь». Это «ты не получишь роль, если ты мне не дашь». У тебя есть возможность встать и уйти и не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, ну тогда стыд и позор об этом говорить».

«Вы думаете, я не проходила все эти ситуации? Я тоже ходила в кабинеты ко всяким режиссёрам. У меня был один очень неудачный год, когда мне трое режиссёров конкретно сказали, что мне надо сделать и когда. В тот момент мне казалось, что жизнь моя и карьера закончены, потому что меня никогда никто больше не будет снимать. У тебя всегда есть выбор. Если мы не говорим сейчас про домашнее насилие и ситуации за гранью».

«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

Сравнивая ответственность взрослого человека и ребёнка, актриса вспомнила резонансный документальный фильм «Покидая Неверленд», герои которого рассказали о пережитых в детстве домогательствах со стороны Майкла Джексона.

«Когда этот ужасный фильм вышел, я не понимала, как это возможно. Как эти родители, изуродовавшие своих детей навсегда, второй раз их продали? Они продали их тогда, и продали их второй раз, когда сидят эти бородатые мужики с перечёркнутой судьбой, и их родители опять с продюсерами договорились о том, что они снимут это кино».
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обсуждение >>
№ 5
Бабур из Ташкента (Ташкент)   27.03.2023 - 16:32
Не всякий мужчина,а тем более режиссер или продюсер смог бы устоять перед чарами такой красотки,как Екатерина...Она и сейчас в прекрасной форме,желанна и любима... читать далее>>
№ 4
Киноман1985   27.03.2023 - 16:21
... читать далее>>
№ 3
Киноман1985   27.03.2023 - 16:21
Климова забывает, что стать и уйти и потерять роль в России одно дело, а в Америке другое. Тем более в то время у Ванштейнов, после этого у тебя работы вообще не будет, нигде, кроме любительского. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   27.03.2023 - 15:12
ох, ну отчасти да, она права, что это вопрос выбора. и вот кажется - ну что вам именно хочется всем этого, почему девочка должна так унижаться. мужчины странный народ читать далее>>
№ 1
nord   27.03.2023 - 15:08
Климовой ли не знать о домогательствах. Сама по известной причине осталась без Петренко. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Харви ВайнштейнМайкл ДжексонЕкатерина Климова
фильмы
Покидая Неверленд

фотографии >>
«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе фотографии
«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе фотографии
«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе фотографии
«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе фотографии
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