«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

Актриса Екатерина Климова
уверена, что в дискуссии на тему домогательств в шоу-бизнесе игнорируется момент ответственности и выбора. Обсуждая в интервью
с Надеждой Стрелец
историю Харви Вайнштейна
, Екатерина призналась, что ей тоже приходилось сталкиваться со скабрезными предложениями режиссёров.
«Каждый человек сам кузнец своего счастья. Это ведь не «я тебя убью, если ты мне не дашь». Это «ты не получишь роль, если ты мне не дашь». У тебя есть возможность встать и уйти и не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, ну тогда стыд и позор об этом говорить»
.
«Вы думаете, я не проходила все эти ситуации? Я тоже ходила в кабинеты ко всяким режиссёрам. У меня был один очень неудачный год, когда мне трое режиссёров конкретно сказали, что мне надо сделать и когда. В тот момент мне казалось, что жизнь моя и карьера закончены, потому что меня никогда никто больше не будет снимать. У тебя всегда есть выбор. Если мы не говорим сейчас про домашнее насилие и ситуации за гранью».
Сравнивая ответственность взрослого человека и ребёнка, актриса вспомнила резонансный документальный фильм «Покидая Неверленд»
, герои которого рассказали
о пережитых в детстве домогательствах со стороны Майкла Джексона
.
«Когда этот ужасный фильм вышел, я не понимала, как это возможно. Как эти родители, изуродовавшие своих детей навсегда, второй раз их продали? Они продали их тогда, и продали их второй раз, когда сидят эти бородатые мужики с перечёркнутой судьбой, и их родители опять с продюсерами договорились о том, что они снимут это кино»
.
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