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«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении

27 марта
2023 год

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27 марта 2023

В недавнем интервью журналу «7 Дней» Екатерина Климова рассказала, что год назад наконец-то начала учить английский язык. Незнание языка лишало Екатерину возможности участвовать в международных проектах, хотя такие предложения поступали. В интервью Надежде Стрелец актриса призналась, что у неё никогда и не было идеи покорить Голливуд или европейский кинематограф.

«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении

«Я никогда не учила английский, потому что я никогда не пыталась покорить Голливуд. Мне приходили предложения иногда, какие-то пробы надо было записать. Но на английском. И я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась туда стучать. У меня нет амбиций какого-то мирового масштаба. Зачем мне играть русских шпионок [в Голливуде]? Пусть они играют сами. Я здесь играю императриц».

Впрочем, актриса призналась, что совмещение карьеры с воспитанием четырёх детей оставляет крайне мало пространства для амбиций и саморазвития. «Конечно, я в чём-то лукавлю. Наверное, это происходило не только потому, что я не хочу. Я, может, и хочу, но мне надо много работать. А работа была здесь. Когда заниматься саморазвитием, если ты занимаешься развитием своих детей? Я видела, что некоторые актрисы могут учить на площадке язык. Я не могу. Я должна погрузиться в то, что я делаю».

«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении

Также актриса рассказала о своём недолгом опыте работы на телевидении в качестве ведущей. «Это не то что не моё. Это очень тяжёлый труд оказался, я поняла, что я не готова. И там мне такие копейки платили, по сравнению с тем, что я уже получала. Когда ты приходишь куда-то в качестве звезды и можешь делать что-то авторское - это другая история. А когда тебе в ухо говорят, что ты должен спросить, а ты не всегда с этим согласен… Ко мне приходит на интервью режиссёр, которого я очень хорошо знаю, и я не хочу задавать ему вопросы про его личную жизнь. А мне это настоятельно рекомендуют. Возникает противоречие. Просто быть чьим-то рупором мне было неинтересно. А делать то, что я хотела бы, наверное, мне бы никто не позволил. Я не понимаю, зачем это всё надо. И вообще, если говорить про Останкино, например, то я физически почему-то не могла там долго находиться. Мне было там так тяжело. Как будто из меня выкачивали энергию».
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№ 1
Киноман1985   27.03.2023 - 16:23
Ну на ТВ по-другому не бывает. Если ты не Малышева или Познер. Да и правильно, если ты стала актрисой, то снимайся, вот твое дело. читать далее>>
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«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении фотографии
«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении фотографии
«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении фотографии
«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении фотографии
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