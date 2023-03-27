«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении

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Ответственность и где она обитает

«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

27 марта

«Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни

Актриса объяснила, почему людям её профессии не стоит обсуждать личную жизнь