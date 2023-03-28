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Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры»

28 марта
2023 год

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28 марта 2023
На телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона шоу «Модные игры», ведущей которого стала актриса Анна Хилькевич. Блюсти порядок в мире модных образов же третий сезон подряд будут fashion-блогер Карина Нигай и звёздный стилист и дизайнер Алина Герман. За мужской взгляд будут отвечать певец и блогер Давид Манукян, телеведущий Вячеслав Макаров, певец Анатолий Цой, спортивный блогер Алексей Столяров, музыкант и блогер Егор Шип, шоумен Олег Верещагин и актёр Вячеслав Чепурченко. В качестве звёздных гостей в новом сезоне «Модных игр» выступят актриса Ася Резник, блогер Аня Ищук, фигуристка Анна Погорилая, телеведущая Ассоль и многие-многие другие.

Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры»
фото: Карина Нигай, Анна Хилькевич и Алина Герман

«Собрать гармоничный образ – непростая задачка, с которой мы все сталкиваемся ежедневно. Но наши участники справляются с этим челленджем легко и изящно. Несмотря на то, что в шоу «Модные игры» по сути идёт соревнование между профессионалами и любителями, всех конкурсантов можно смело называть профи, ведь у каждого своё видение и свой стиль. Лично я с интересом буду следить за их битвой, может, даже украду пару лайфхаков для себя, тем более, что надвигается весна – время новых смелых луков. Всех, кто любит моду и стиль, приглашаю к экранам, я вас уверяю, наша премьера обязательно станет событием сезона!», - пообещала Анна.
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Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры» фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры» фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры» фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры» фотографии
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