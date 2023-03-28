Анна Хилькевич стала ведущей шоу «Модные игры»

На телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона шоу «Модные игры», ведущей которого стала актриса Анна Хилькевич. Блюсти порядок в мире модных образов же третий сезон подряд будут fashion-блогер Карина Нигай и звёздный стилист и дизайнер Алина Герман. За мужской взгляд будут отвечать певец и блогер Давид Манукян, телеведущий Вячеслав Макаров, певец Анатолий Цой, спортивный блогер Алексей Столяров, музыкант и блогер Егор Шип, шоумен Олег Верещагин и актёр Вячеслав Чепурченко. В качестве звёздных гостей в новом сезоне «Модных игр» выступят актриса Ася Резник, блогер Аня Ищук, фигуристка Анна Погорилая, телеведущая Ассоль и многие-многие другие.
фото: Карина Нигай, Анна Хилькевич и Алина Герман
«Собрать гармоничный образ – непростая задачка, с которой мы все сталкиваемся ежедневно. Но наши участники справляются с этим челленджем легко и изящно. Несмотря на то, что в шоу «Модные игры» по сути идёт соревнование между профессионалами и любителями, всех конкурсантов можно смело называть профи, ведь у каждого своё видение и свой стиль. Лично я с интересом буду следить за их битвой, может, даже украду пару лайфхаков для себя, тем более, что надвигается весна – время новых смелых луков. Всех, кто любит моду и стиль, приглашаю к экранам, я вас уверяю, наша премьера обязательно станет событием сезона!», - пообещала Анна.
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