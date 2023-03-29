Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке

29 марта
2023 год

Лайфстайл >>
29 марта 2023
15 марта в галерее Allouche в Лос-Анджелесе открылась первая персональная выставка Шэрон Стоун «Shedding», название которой включает в себя несколько понятий: это и избавление, и потери. Потерями пронизана вся жизнь Шэрон: после перенесённого инсульта развалился её брак и карьера, а в последние годы несколько членов её семьи скончались один за другим. «Я потеряла свою семью. Мою киносемью, мою личную семью, члены которой умерли. Мой брат умер от сердечного приступа, а его 11-месячный сын умер от синдрома внезапной детской смерти. Умерли моя крёстная и бабушка», - рассказала актриса в интервью изданию «The Art Newspaper».

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке
фото: Шэрон на открытии выставки

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке
фото: Открытие выставки

Актриса занялась живописью во время пандемии коронавирусной инфекции, но первое знакомство с этим видом искусства произошло ещё в детстве, когда её тетя давала ей уроки рисования. Позже Шэрон изучала живопись и литературу в Университете Эдинборо в Пеннсильвании. Но актёрская карьера не оставила времени на занятия живописью, и единственной компенсацией этой потери стала экстраординарная возможность посещать мировые музеи в нерабочее время.

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке
фото: Шэрон в своей студии

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке
фото: Открытие выставки

В пандемию Шэрон, как и большинство людей, застряла в собственном доме. Сказав как-то подруге, что снова хочет начать рисовать, актриса получила в подарок набор для раскраски по номерам. «Я купила настоящие кисти и начала восстанавливать технику владения кистью. Я рисовала, рисовала и рисовала, и вновь обрела себя. Своё ядро». Поначалу актриса рисовала в своей спальне, но потом организовала у себя дома студию, в которой она с тех пор каждый день пишет.

Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке


Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке
фото: Джейми Ли Кёртис на открытии выставки

Картины Стоун представляют собой абстрактные пейзажи, выполненные акриловыми красками на холсте. На открытии выставки побывали Джейми Ли Кёртис и Джордж Финн.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   29.03.2023 - 15:35
да конечно, ее очень жалко(( потерять так всю семью и еще ребенка. Это просто ужасно, как тяжело ей проходить через все это читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.03.2023 - 13:10
Молодец. Она не профессиональный художник, поэтому судить не буду и не надо. Сам так не нарисую. Надо отметить, картины может и не выразительные, зато цвета мягкие, приятные, хочется пощупать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте»
«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей
Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника
Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть
Шэрон Стоун рассказала о двух случаях, в которых она чудом избежала смерти
«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта
Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте
персоны
Джейми Ли КёртисШэрон СтоунДжордж Джей Финн

фотографии >>
Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке фотографии
Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке фотографии
Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке фотографии
Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Смирнов
27 марта ушёл из жизни актёр Владимир Смирнов.
Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Михаил Бракоренко
Станислав Говорухин
Кирилл Жандаров
Зарина Низамиддинова
Владимир Пресняков
Борис Романов
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Эрик Айдл
Брендан Глисон
Бад Корт
Кристофер Ламберт
Люси Лоулесс
Дэннис О'Киф
Теренс Хилл
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram