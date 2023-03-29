Шэрон Стоун представила свои картины на первой персональной выставке

Актриса занялась живописью во время пандемии коронавирусной инфекции, но первое знакомство с этим видом искусства произошло ещё в детстве, когда её тетя давала ей уроки рисования. Позже Шэрон изучала живопись и литературу в Университете Эдинборо в Пеннсильвании. Но актёрская карьера не оставила времени на занятия живописью, и единственной компенсацией этой потери стала экстраординарная возможность посещать мировые музеи в нерабочее время.
фото: Шэрон в своей студии
фото: Открытие выставки
В пандемию Шэрон, как и большинство людей, застряла в собственном доме. Сказав как-то подруге, что снова хочет начать рисовать, актриса получила в подарок набор для раскраски по номерам. «Я купила настоящие кисти и начала восстанавливать технику владения кистью. Я рисовала, рисовала и рисовала, и вновь обрела себя. Своё ядро». Поначалу актриса рисовала в своей спальне, но потом организовала у себя дома студию, в которой она с тех пор каждый день пишет.
фото: Джейми Ли Кёртис на открытии выставки
Картины Стоун представляют собой абстрактные пейзажи, выполненные акриловыми красками на холсте. На открытии выставки побывали Джейми Ли Кёртис и Джордж Финн.
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