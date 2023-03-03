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Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме

3 марта
2023 год

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3 марта 2023

2022 год стал урожайным для Даниила Воробьёва. И чем больше у актёра работы, тем чаще ему приходится бывать в Москве. Но именно сейчас, когда в этом появилась практическая необходимость, Даниил отказался от идеи не только покупать, но и снимать жильё в Москве. В интервью журналу «OK!» Даниил объяснил, почему предпочёл столице родную Кострому.

Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме

«Здесь [в Москве] я живу в отеле, выбрал для себя такую модель. Снимать квартиру не хочу. Я в Москве 20 лет, но уже три года живу так. У меня есть любимый отель, даже несколько. Это удобно и очень мне нравится. Ты всегда на чемоданах, не отвлекаешься, ничего лишнего. А в Костроме — точка покоя, дом, куда я приезжаю и расслабляюсь. Там медитация чистая, никакого шума. Волга, панорама. Сначала была мысль покупать жильё здесь, а потом, по мере продвижения, когда я осознал себя в профессии так, как осознаю себя сейчас, я понял, что она требует другого подхода. Нужно как бы подстраивать всю свою жизнь под текущую задачу. Там [в Костроме] я могу себе устроить эту паузу правильную. Могу три-четыре дня поездить на машине один, подумать. Могу заняться цигуном или просто помолчать. Здесь вибрации везде, а там их нет».

Также актёр рассказал, как ему удалось получить роль у Робена Кампийо. Если коротко - предприимчивость и инициативность творят чудеса.

Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме

«Это был обычный кастинг на Киностудии им. Горького. Я пришёл туда, мне дали иностранный текст и три часа на то, чтобы его выучить. А у меня на тот момент был школьный уровень английского. Мы что-то записали, меня это не очень устроило, и я нашёл на одном из документов скайп режиссёра Робена Компийо. И тогда я сделал первый в моей жизни self-tape (самопробу), абсолютно психоделическую, в своей квартире и отправил ему со словами: «Привет, я Даня из Москвы, тут такой материал, посмотри». И он перезвонил мне утром — сам, режиссер, из Парижа! Мы довольно мило поговорили, а уже спустя время Робен превратился в моего ближайшего друга. Мы сделали крутую работу, фильм «Мальчики с Востока» оказался из категории артовых фильмов. И сам Робен — очень известная личность, он сделал революцию во французском кино в своё время. Фильм был номинирован на премию «Сезар» и выиграл на Каннском фестивале. После у меня завязалось очень много новых знакомств среди парижской богемы, появился французский агент. Потом это кино увидели в Ирландии, появился Ричард Кук, ирландский агент. И мы начали работать. Далее — голландская картина «Ненависть». Сейчас возникло еще две работы. Одна из них — «Компромат» режиссера Жерома Салля, которая уже прозвучала в Европе, но не знаю, выйдет ли [в России]. И фильм «Follia», моей партнершей была ливанская актриса Манал Исса. Мы снимались на Сицилии у режиссера-дебютанта».
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Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме фотографии
Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме фотографии
Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме фотографии
Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме фотографии
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