Путеводитель по непо-вселенной: Никита Ефремов, Павел Табаков и Кирилл Нагиев

Пока Голливуд отчаянно пытается выяснить, кто из детей звезд заслуженно добился успеха, а кто получил очередной контракт только благодаря своей известной фамилии, в России феномен «непо-бейби» пока не завоевал интереса отечественной аудитории. Актёрские династии по-семейному любят и уважают. А молодых наследников не так уж и много, чтобы конкуренция внутри индустрии заставила мериться привилегиями и выяснять, кому недодали. Каждый год на экране появляются новые лица, наблюдать за которыми искренне интересно. Кажется, баланс выдержан идеально. Но никогда не знаешь, какими критериями руководствовались кастинг-директора, отбирая претендентов на главные роли, и кому удалось понравиться за театральными кулисами, пока мама и папа репетировали на сцене. Кино-театр.Ру вспоминает первые шаги молодых актёров российского кинематографа, чьи родители успели завоевать популярность у зрителя и передать её по наследству.
Сын Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьёвой, внук Олега Ефремова и Аллы Покровской. В интервью Никита отмечал, что известная семья – это, с одной стороны, хорошо, но с другой – приходится оправдывать ожидания зрителей и самого себя. Возможность тренировать насмотренность у Никиты была с самого детства, когда отец начал брать его с собой на съёмочную площадку. Позже Никита поступил в Школу-студию МХАТ на курс ещё одного потомственного артиста Константина Райкина, и успел продемонстрировать накопленный опыт. Так, сыграв Чацкого в дипломной работе, артист удостоился премии «Золотой лист». Мало кого удивило, что Валерий Тодоровский доверил роль молодого Олега Ефремова в «Оттепели» Никите, ведь кто мог быть более похожим на реального героя, чем его внук?
Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел Табаков, с самого детства много времени проводил в театре, однако об актёрской карьере поначалу не думал. Даже несмотря на то, что в 12-летнем возрасте сыграл роль Винсента в спектакле «Лунное чудовище» в МХТ им. Чехова. В 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова, куда сдавал экзамены на общих условиях. «Возможно, фамилия сыграла свою роль. Но сейчас пересматриваю свои последние работы и думаю, что меня берут в проекты не потому, что я Табаков, а потому что я что-то умею делать и делаю это очень неплохо», – делился Павел в интервью.
Дочь актрисы Юлии Ауг была востребована в кино с 12 лет. Вместе с мамой Полина играла в фильме «Небесные жёны луговых мари» режиссёра Алексея Федорченко. К моменту поступления в театральный вуз Полина полностью была погружена в съёмки, а во время учёбы часто пропускала занятия ради работы. Вскоре Полину отчислили, но в 2018 году актриса смогла получить диплом ГИТИСа.
По рассказам Ани, детство она проводила или у бабушки в Донецке, или с мамой Ольгой Чиповской в Театре имени Вахтангова. Папа Борис Фрумкин – джазовый музыкант, мама – актриса, поэтому будущее казалось предрешённым. В кино она дебютировала ещё в 16, исполнив роль Ани в сериале «Операция «Цвет нации». А после гимназии Анна поступила в Щукинское училище, однако в последний момент сменила вуз и пошла в Школу-студию МХАТ, где курс набирал Константин Райкин.
После школы Ольга решила пойти по стопам своего отца и выбрала актёрскую профессию. Выбор Ольги стал сюрпризом для её близких. По словам Светланы Михайловой, её мамы, все были уверены, что Ольга будет поступать на журфак МГУ им. М. В. Ломоносова (его окончил и Сергей Бодров). О своих планах Ольга рассказала лишь Сергею Кушнерёву – главному редактору телекомпании «ВИD» и по совместительству своему крестному. Кушнерёв её поддержал и начал водить по репетициям и знакомить с артистами. По конкурсу Ольга смогла пройти в Школу-студию МХАТ, Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и ГИТИС, но сделала выбор в пользу последнего, поступив на режиссёрский факультет. Поступая, она скрыла свое известное происхождение. Это выяснилось лишь на последнем туре. Должна была появиться в фильме Константина Буслова«Калашников», продюсером которой выступил её знаменитый дедушка Сергей Бодров, однако сцена с её участием была вырезана.
Полина родилась в семье актёров: дедушка, Эммануил Виторган, – легенда советского кинематографа, бабушка – народная артистка РФ Алла Балтер. Отец Полины, Максим Виторган — актёр театров Ленком, МХАТ и МТЮЗ, а её мать, Виктория Верберг, в прошлом артистка ТЮЗа. Правда, карьеру Полина решила строить не только в России, где известное происхождение могло бы сыграть какую-то роль. Актриса также прошла 4-недельный курс обучения в знаменитой американской академии кино New York Film Academy, где посещала занятия по импровизации, кинопроизводству, сценической речи и многим другим дисциплинам.
С детства присутствовал вместе с отцом Дмитрием Нагиевым на съёмках и в 15 лет снялся в эпизоде сериала «Осторожно, Задов». Сходу поступил в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе Кирилл был переведён в родной город, в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Самыми громкими его работами можно назвать роли в продолжении сериала «Бригада», фильмах «Холоп» и «Марафон желаний», но также Нагиев-младший пробовал себя в качестве ведущего – был партнёром Елены Летучей в «Ревизорро», и снял передачу о своем путешествии по Индии.
В детстве он всерьёз подумывал стать поваром-кондитером, но в 2004 году поступил в Школу-студию МХАТ, а затем перевёлся в Российскую академию театрального искусства. Его дебютом стал боевик «Бой с тенью», затем он сыграл молодого Ивана Грозного в одноимённом сериале. Также у Макаревича-младшего сложилось плотное сотрудничество с Григорием Константинопольским, который снял его в пяти своих фильмах.
Аглая дебютировала в кино в 2010 году в возрасте 16 лет. Шла работа над ежегодным альманахом короткометражек ко Дню победы, в качестве постановщика одной из историй выступил Юрий Колокольников, на тот момент женатый на маме Аглаи – Ксении Раппопорт. Он и пригласил на одну из ролей в ленту «Конфетки» свою падчерицу. «Он буквально с меня описал героиню в подростковом возрасте, которая постоянно была всем недовольна и показывала характер», – рассказывала Тарасова. Спустя несколько месяцев учёбы на первом курсе института Аглая поехала навестить маму на съёмках в Таллине, где она снималась в многосерийном молодежном фильме «После школы». Тарасова уговорила создателей взять её на небольшую роль. В результате Аглая бросила институт, очаровавшись актёрской профессией.
Фёдор Добронравов, отец Виктора и Ивана, родился и вырос в Таганроге, в самой простой рабочей семье. По словам Виктора и Ивана, главное, что им привил отец, помимо общечеловеческих ценностей, – это абсолютная преданность делу. Виктор после окончания школы поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина и позже был приглашён в Театр Вахтангова, где по сей день играет и является ведущим артистом среднего поколения. Ивана прославила роль в фильме Андрея Звягинцева«Возвращение», снятом в 2003 году, однако позже он неоднократно появлялся в картинах вместе со своим отцом.
Родился в Самаре в семье актёров: его отец, Владимир Сапрыкин, – заслуженный артист Самарской области, актёр Самарского драматического театра, мама тоже играла в театре, но потом решила полностью посвятить себя дому. Кузьма вырос за кулисами, потому что родители регулярно брали его с собой на репетиции и спектакли, в которых участвовали, а в четыре года он и сам впервые вышел на сцену. Правда, дальнейший его путь вряд ли сложился благодаря известной фамилии. После окончания школы Кузьма стал студентом Школы-студии МХАТ и продолжил работу самостоятельно.
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