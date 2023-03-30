Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо на сцене театра

В Улан-Удэ актёр Драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов
перерезал себе вены во время поклонов после спектакля «Театр. Изнанка». Свой поступок он объяснил невыносимым давлением руководства театра. Об этом сообщил «Коммерсант»
.
Актёр заявил, что его уже год пытаются уволить, унижают и лишают денег. 29 марта руководство театра уволило его жену: «Простите, я устал, я не могу, у меня нет больше выбора. Я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии, и считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры»
,— сказал актёр со сцены. В своей смерти актёр обвинил худрука Вячеслава Дьяченко
и директора театра Наталью Светозарову
.
Актёр выжил и находится в больнице. По данным канала «Весь Улан-Удэ Бурятия»
, у Артура Шувалова трое детей и он болеет онкологией. Вместе со своими коллегами Шувалов выступал против нового художественного руководителя театра, который занял свой пост год назад. Многие артисты труппы требовали вернуть прежнего худрука — режиссёра Сергея Левицкого
, вместе с которым театр впервые получил номинацию на «Золотую маску».
Ранее актриса театра Елизавета Михайлова
опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что её, а также актёров Артура Шувалова, Светлану Полянскую
и Лиану Щетилину
не ставят в новые постановки, после того как они выступили за возвращение старого худрука. В одном из интервью Вячеслав Дьяченко заявлял
, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными.
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