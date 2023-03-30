Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо на сцене театра

30 марта
2023 год

Лайфстайл >>
30 марта 2023
В Улан-Удэ актёр Драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов перерезал себе вены во время поклонов после спектакля «Театр. Изнанка». Свой поступок он объяснил невыносимым давлением руководства театра. Об этом сообщил «Коммерсант».

Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо на сцене театра

Актёр заявил, что его уже год пытаются уволить, унижают и лишают денег. 29 марта руководство театра уволило его жену: «Простите, я устал, я не могу, у меня нет больше выбора. Я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии, и считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры»,— сказал актёр со сцены. В своей смерти актёр обвинил худрука Вячеслава Дьяченко и директора театра Наталью Светозарову.

Актёр выжил и находится в больнице. По данным канала «Весь Улан-Удэ Бурятия», у Артура Шувалова трое детей и он болеет онкологией. Вместе со своими коллегами Шувалов выступал против нового художественного руководителя театра, который занял свой пост год назад. Многие артисты труппы требовали вернуть прежнего худрука — режиссёра Сергея Левицкого, вместе с которым театр впервые получил номинацию на «Золотую маску».

Ранее актриса театра Елизавета Михайлова опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что её, а также актёров Артура Шувалова, Светлану Полянскую и Лиану Щетилину не ставят в новые постановки, после того как они выступили за возвращение старого худрука. В одном из интервью Вячеслав Дьяченко заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 13:25
какой же кошмар... мне очень жаль актера и что ему пришлось столкнуться с таким. Довести человека до такого состояния - это ужасно читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 12:58
Так почему сразу не уйти, как появились первые попытки такого давления. А в итоге он терпел и кипел, пока не стрельнуло. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Вячеслав ДьяченкоЕлизавета МихайловаСветлана ПолянскаяАртур ШуваловЛиана Щетилина
театры
Бурятский русский театр

фотографии >>
Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо на сцене театра фотографии
Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо на сцене театра фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Смирнов
27 марта ушёл из жизни актёр Владимир Смирнов.
Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Полина Райкина
Ирина Старшенбаум
Иван Суханов
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Джастин Диас
Джейсон Доринг
Робби Колтрэйн
Зофия Мерле
Тадеуш Шимкув
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен