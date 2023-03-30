

фото: Светлана Пермякова

Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 в качестве ведущей шоу «СуперЖенщина». Новый проект создан в формате викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Чтобы выиграть денежный приз и титул настоящей суперженщины, участницам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых квиз и практическое задание. В каждом выпуске шоу трое участниц продемонстрируют знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. Однако победительницей станет только одна из них. Увлекательные испытания скоро на ТВ-3!, – поделилась впечатлениями Светлана.