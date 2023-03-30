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Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3

30 марта
2023 год

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30 марта 2023
Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 в качестве ведущей шоу «СуперЖенщина». Новый проект создан в формате викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Чтобы выиграть денежный приз и титул настоящей суперженщины, участницам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых квиз и практическое задание. В каждом выпуске шоу трое участниц продемонстрируют знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. Однако победительницей станет только одна из них. Увлекательные испытания скоро на ТВ-3!

Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3
фото: Светлана Пермякова

«Проект получается классным, душевным, я думаю, очень понравится нашим дорогим телезрительницам, ведь каждая из нас «СуперЖенщина». Мне очень понравились участницы: целеустремлённые, красивые, с огромной базой знаний за плечами. Что греха таить: я как домохозяйка открываю сама для себя много нового и интересного, того, что обязательно применю дома, в быту и на кухне. Некоторые из них многодетные мамы, у кого-то по пять детей, и я в приятном шоке от того, как эти девушки прекрасно выглядят», – поделилась впечатлениями Светлана.
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№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 13:26
господи, что это за пережитки сексизма.... почему они делают проект про то, как женщина должна уметь по сути все делать на кухне? а что эе они туда мужчин не позвали? что не их работа руки пачкать?куда... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 13:25
Как актриса, мне нравится, как ведущая не понятно, но смотреть женские передачи нет большего желания. Лучше бы сыграла хорошую роль. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 фотографии
Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 фотографии
Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 фотографии
Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 фотографии
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