Светлана Пермякова присоединилась к каналу ТВ-3 в качестве ведущей шоу «СуперЖенщина». Новый проект создан в формате викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Чтобы выиграть денежный приз и титул настоящей суперженщины, участницам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых квиз и практическое задание. В каждом выпуске шоу трое участниц продемонстрируют знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. Однако победительницей станет только одна из них. Увлекательные испытания скоро на ТВ-3!
фото: Светлана Пермякова
«Проект получается классным, душевным, я думаю, очень понравится нашим дорогим телезрительницам, ведь каждая из нас «СуперЖенщина». Мне очень понравились участницы: целеустремлённые, красивые, с огромной базой знаний за плечами. Что греха таить: я как домохозяйка открываю сама для себя много нового и интересного, того, что обязательно применю дома, в быту и на кухне. Некоторые из них многодетные мамы, у кого-то по пять детей, и я в приятном шоке от того, как эти девушки прекрасно выглядят», – поделилась впечатлениями Светлана.
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