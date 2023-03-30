«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида

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«Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе

Сербский артист — о «Южном ветре», мести, космосе и сиквеле «Холопа»

Милош Бикович: «Если бы мне предложили слетать в космос, я бы, конечно, согласился»

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Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Разбираемся, как шоу достигло такой популярности, что чуть не побило «Стального алхимика»