«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида

Энди Макдауэлл призналась, что её часто критикуют за седые волосы, так как они якобы делают её визуально старше. В недавнем интервью 64-летняя актриса рассказала, почему перестала пользоваться краской для волос.
«Я смеюсь, когда кто-то говорит, что я выгляжу старше. Мне исполняется 65, и вы думаете, что я выгляжу на 75 только потому, что перестала красить волосы? Я хочу быть старой. Я устала пытаться быть молодой. Я не хочу быть молодой. Я уже была молодой. И была женщиной в возрасте, которая пытается быть молодой, прилагая для этого усилия. Много усилий. Я просто не могу поддерживать этот фарс», – рассказала Макдауэлл журналистке Кэти Курик.
Актриса отметила, что стала тем человеком, который сегодня «принимает и любит свой возраст», однако в будущем всё может измениться: «Несмотря на то, что сейчас я чувствую себя комфортно в своём теле, я не знаю, как я буду думать через 10 лет. Не могу сказать, как я буду чувствовать себя тогда».
обсуждение >>