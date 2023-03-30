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«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида

30 марта
2023 год

Лайфстайл >>
30 марта 2023
Энди Макдауэлл призналась, что её часто критикуют за седые волосы, так как они якобы делают её визуально старше. В недавнем интервью 64-летняя актриса рассказала, почему перестала пользоваться краской для волос.

«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида

«Я смеюсь, когда кто-то говорит, что я выгляжу старше. Мне исполняется 65, и вы думаете, что я выгляжу на 75 только потому, что перестала красить волосы? Я хочу быть старой. Я устала пытаться быть молодой. Я не хочу быть молодой. Я уже была молодой. И была женщиной в возрасте, которая пытается быть молодой, прилагая для этого усилия. Много усилий. Я просто не могу поддерживать этот фарс», – рассказала Макдауэлл журналистке Кэти Курик.



Актриса отметила, что стала тем человеком, который сегодня «принимает и любит свой возраст», однако в будущем всё может измениться: «Несмотря на то, что сейчас я чувствую себя комфортно в своём теле, я не знаю, как я буду думать через 10 лет. Не могу сказать, как я буду чувствовать себя тогда».
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№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 13:23
господи, вообще не понимаю такик обвинения. мы все люди и в конце концов все равно постареем. что же теперь постоянно стремиться скрывать все эти признаки? читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 12:55
Ну она визуально становится старше, не поспоришь. Может если ы их прибрала в хвост, было получше, потому что много седины. Правда это не важно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида фотографии
«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида фотографии
«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида фотографии
«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида фотографии
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