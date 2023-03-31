За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева

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30 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. В основе сюжета лежит история, которая разрушает зрительские представления о жизни актёров и показывает, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. Среди гостей премьеры были Светлана Ходченкова, Анна Снаткина, Ксения Собчак, Александр Петров, Янина Студилина, Полина Ауг, Кристина Асмус, Светлана Устинова, Любовь Толкалина, Светлана Степанковская, Сергей Гилёв, Владимир Яглыч и многие другие.
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