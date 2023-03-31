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За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева

31 марта
2023 год

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31 марта 2023

30 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. В основе сюжета лежит история, которая разрушает зрительские представления о жизни актёров и показывает, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. Среди гостей премьеры были Светлана Ходченкова, Анна Снаткина, Ксения Собчак, Александр Петров, Янина Студилина, Полина Ауг, Кристина Асмус, Светлана Устинова, Любовь Толкалина, Светлана Степанковская, Сергей Гилёв, Владимир Яглыч и многие другие.

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Светлана Ходченкова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Светлана Устинова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Александр Петров и Клим Шипенко

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Алексей Гуськов

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Алексей Учитель

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Алёна Долецкая и Павел Деревянко

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Анна Невская

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Анна Снаткина

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Ксения Собчак

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Любовь Толкалина

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Светлана Иванова и Джаник Фазиев

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Ольга Ломоносова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Кристина Асмус

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Константин Крюков

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Мария Шумакова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Игорь Верник

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Сабина Ахмедова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Владимир Яглыч

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Наталья Ионова

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Сергей Гилёв

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Алексей Макаров

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Светлана Степанковская

За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева
фото: Янина Студилина
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   31.03.2023 - 17:51
поразительно, сколько народу пришло на премьеру сериала. Хотя вроде бы казалось, что он будет как все, а думаю, что в нем лежит нечто большее)) читать далее>>
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За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева фотографии
За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева фотографии
За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева фотографии
За кадром: Александр Петров, Кристина Асмус и Паулина Андреева фотографии
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