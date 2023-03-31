Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»

31 марта
2023 год

Лайфстайл >>
31 марта 2023
Ещё 10 марта Лия Ахеджакова написала заявление на увольнение по собственному желанию из театра «Современник», где служила с 1977 года. Ранее из репертуара театра сняли последний спектакль с участием актрисы.

Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»

Ахеджакова планирует заняться гастрольной деятельностью. Недавно она сыграла на Кипре в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Также у актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Однако эмигрировать Ахеджакова пока не планирует.

Тем временем в «Современнике» опровергли новость об увольнении актрисы: «Ахеджакова не уволена. До сих пор числится в труппе и получает зарплату согласно штатному расписанию». На вопрос журналистов «МК» о том, написала ли Ахеджакова заявление на увольнение, в театре ответили: «Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Но её никто не увольнял».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Максим Марков (Красногорск)   31.03.2023 - 20:55
Раз заявление написала - надо его рассмотреть и принять решение. Иначе будет нарушение трудовых прав ! Вообще же, конечно, ужасно. Человеку скоро девятый десяток, а она- пытается продолжать... читать далее>>
№ 1
nord   31.03.2023 - 19:45
Кормушку никто добровольно не оставит. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме
«Показательная порка»: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева рассказали об увольнении из МХТ им. Чехова
«Вы забираете у них не славу и цветы, а жизнь»: Александр Молочников об увольнении Ахеджаковой, Филиппенко и Назарова
Поиск по меткам
цензура
персоны
Лия АхеджаковаЛюдмила Улицкая
театры
"Современник"

фотографии >>
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» фотографии
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дмитрий Аросьев
Алёна Бабенко
Алексей Вертков
Владимир Винокур
Максим Дахненко
Александр Збруев
Владимир Колокольцев
Егор Корешков
Евгений Лазарев
Факундо Арана
Сильвестр Грот
Юэн Макгрегор
Пол Меркурио
Дэниел Мэйс
Кристофер Уокен
Ричард Чемберлен
все родившиеся 31 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Взломщик
триллер
США, 2023
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен