Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»

Ещё 10 марта Лия Ахеджакова
написала заявление на увольнение по собственному желанию из театра «Современник»
, где служила с 1977 года. Ранее из репертуара театра сняли последний спектакль с участием актрисы
.
Ахеджакова планирует заняться гастрольной деятельностью. Недавно она сыграла на Кипре в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой
«Мой внук Вениамин». Также у актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Однако эмигрировать Ахеджакова пока не планирует.
Тем временем в «Современнике» опровергли
новость об увольнении актрисы: «Ахеджакова не уволена. До сих пор числится в труппе и получает зарплату согласно штатному расписанию»
. На вопрос журналистов «МК» о том, написала ли Ахеджакова заявление на увольнение, в театре ответили: «Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Но её никто не увольнял»
.
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