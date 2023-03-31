Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»

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Интервью Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки» Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу

Новости кино Закончились съемки новых «Папиных дочек» Премьера сериала состоится уже осенью в эфире телеканала СТС и на платформе Start

Новости кино Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» По сюжету маленький медвежонок помогает их героям сохранить семью

Спутник телезрителя «Суррогаты»: Приключения электроников В ночь с 28 на 29 марта, 00:28, РЕН ТВ