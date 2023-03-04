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«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»

4 марта
2023 год

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4 марта 2023
На днях журнал «Rolling Stone» выпустил расследование, посвящённое производству одного из самых долгожданных шоу HBO «Кумир» с Лили-Роуз Депп и Эйбелем Тесфайе в главных ролях. Лили-Роуз играет гламурную поп-диву Джослин, закрутившую роман с владельцем известного клуба и по совместительству лидером тайного культа, напоминающего церковь Саентологии и NXIVM. Для музыканта Тесфайе, наиболее известного под псевдонимом The Weeknd, работа в сериале стала актёрским и сценарным дебютом в кино - что как минимум привлекает интерес к проекту толпу его поклонников. А у руля всей этой махины стоит вундеркинд Сэм Левинсон, очаровавший полмира глянцевым сериалом про недетские проблемы подростков «Эйфория».

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»
фото: Кадр из сериала «Кумир»

«Кумир» был заказан в ноябре 2021 года, но информации о дате его выхода нет до сих пор. Известно лишь, что это произойдёт после окончания первого сезона «Последних из нас», «когда-нибудь летом». Источники, знакомые с производственным графиком, сообщили «Rolling Stone», что не утверждена не только дата выхода сериала, но и то, как будет выглядеть его финальная версия, поскольку на протяжение двух лет производства шоу то и дело переписывалось, переснималось и переживало кадровые перестановки.

А почему так? А потому что, по версии источников «Rolling Stone», Тесфайе, являясь автором идеи шоу, был недоволен тем, как в процессе съёмок фокус всей истории смещается в программную «женскую точку зрения».

Автор статьи «Rolling Stone» опросил 13 человек, бывших причастными к производству сериала. Оказалось, что Левинсон сменил Эми Саймец в кресле режиссёра, потому что она ушла из проекта из-за творческих разногласий Тесфайе. Саймец оставила почти полностью отснятый материал стоимостью около 75 миллионов долларов. Но Левинсон решил всё переписать и переснять заново.

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»
фото: Сэм Левинсон

Задачей Левинсона, по словам источников, было привнести в шоу фирменную тревожно-сексуальную атмосферу и увеличить объём обнаженки. С чем он успешно и справился, оскорбив феминистов на съёмочной площадке тем, что вместо сильной и независимой певицы, ставшей жертвой манипуляций со стороны лидера культа, Лили-Роуз играет влюблённую и зависимую пустышку, которая спит и видит, чтобы её изнасиловали. Репортаж изобилует рассказами о том, какие чудовищные сцены содержались в сценарии: вот герой Тесфайе бьёт героиню Депп по лицу, а ей это нравится; а вот он ставит ей неприличные условия, при которых он готов её изнасиловать, чего ей очень хочется. Все эти сцены по свидетельствам очевидцев извращали первоначальный смысл шоу, превращая его в «порно с пытками». Впрочем, стоит отметить, что ни одна из описанных сцен даже не была снята.

Ещё один грех Левинсона - замена малоизвестных актёров звёздами типа Дэна Леви, Троя Сивана, Хэнка Азарии, а также участницы южнокорейской группы Blackpink Дженни (работа которой сводилась к тому чтобы сидеть тихо и быть красивой). Выступивший первоначальным инициатором изменений Тесфайе, по словам источников, был крайне недоволен тем, что слишком много внимания уделялось персонажу Лили-Роуз Депп. Поэтому он решил снять с камеры «феминистскую линзу» и выкинуть её подальше в кусты, желая посвятить шоу своему персонажу. Ради чего была бессердечно уничтожена работа Саймец, а вместе с ней зерно разумного, доброго, вечного.

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»
фото: Лили-Роуз Депп на съёмках сериала «Кумир»

Саймец отказалась давать журналу комментарии (вероятно, не имея на это легального права), однако трое анонимных источников рассказали изданию, что ей с самого начала пришлось крайне непросто: плотный график работы, экономия бюджета, недописанный сценарий и завышенные ожидания руководителей студии. Сценарий переписывался более 20 раз, и в конце концов первая версия шоу, подкупившая своим остроумием многих членов съёмочной группы, изменилась до неузнаваемости, превратившись под руководством Левинсона в «третий сезон Эйфории с поп-звёздами».

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»
фото: Эйбел Тесфайе


Когда издание обратилось к Левинсону и Тесфайе за комментарием, они ответили молчанием. После чего Эйбел опубликовал в запрещённой соцсети открывок из сериала, в котором главные герои обсуждают предложение сняться для обложки «Rolling Stone». Это престижное предложение вызывает у героев Эйбела и Лили-Роуз лёгкое недоумение. «А разве он не устарел? Всем плевать на «Rolling Stone». У них 6 миллионов подписчиков в [запрещённой соцсети], половина из которых, скорее всего, боты. А у Джослин 78 миллионов подписчиков. Так что это скорее выгодно журналу, а не Джослин», - отвечает персонаж Тесфайе. Под опубликованным отрывком артист намекнул на то, что издание просто мстит им с Левинсоном: «Мы вас расстроили, «Rolling Stone»?
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.03.2023 - 19:53
Ничего такого. Ролинг Стоунз в очередной раз полезли в желтизну, что не удивляет. Не накопали ровным счетом ничего. Надо было забросить удочку ради слухов вокруг сериала, может режиссер и продюсеры раскошелились... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Хэнк АзариаЛили-Роуз Мелоди ДеппДэн Леви (II)Сэм ЛевинсонЭми СаймецЭйбел Тесфайе
фильмы
КумирОдни из насЭйфория

фотографии >>
«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир» фотографии
«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир» фотографии
«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир» фотографии
«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир» фотографии
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