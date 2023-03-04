Кейт Бланшетт исполнила смешной танец в клипе группы Sparks

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Зендая, Джулия Робертс и Изабелла Росселлини снялись в новой рекламе Lancome

Преступные намерения и хаос на съёмочной площадке

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»

3 марта

Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме

А также рассказал, как получил роли в фильмах европейских режиссёров