Кейт Бланшетт исполнила смешной танец в клипе группы Sparks

в автомате

Американская группа Sparks опубликовала клип на песню «The Girl Is Crying in Her Latte» (в переводе с английского: плачет девушкав свой латте), в котором снялась Кейт Бланшетт . Австралийская актриса предстала в неожиданном амплуа - наряженная в яркий жёлтый костюм, Кейт на протяжении всего видео исполняет странный танец на фоне участников группы, братьев Маэл.,- вспоминает Рассел Маэл в интервью изданию «Variety» . Когда время подошло к съёмкам клипа, братья не знали, что она будет танцевать.У Кейт немного иная версия событий, которую она изложила в подкасте “Awards Circuit. Первоначально видео должно было быть снято на телефон самой актрисой.