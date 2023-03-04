Кейт Бланшетт исполнила смешной танец в клипе группы Sparks

Американская группа Sparks опубликовала клип на песню «The Girl Is Crying in Her Latte» (в переводе с английского: плачет девушка в автомате в свой латте), в котором снялась Кейт Бланшетт. Австралийская актриса предстала в неожиданном амплуа - наряженная в яркий жёлтый костюм, Кейт на протяжении всего видео исполняет странный танец на фоне участников группы, братьев Маэл.
«Когда она впервые услышала песню, она принялась смеяться и рыдать одновременно - так она рассказывала. И я подумал, что это самый уместный отзыв на эту песню»,- вспоминает Рассел Маэл в интервью изданию «Variety». Когда время подошло к съёмкам клипа, братья не знали, что она будет танцевать. «Мы просто попросили её прийти и постоять для нашего видео - знаете, так тоже было бы вполне хорошо. Но она просто решила сделать так, как ей чувствовалось и хотелось. Она пришла с красными наушникам, который надела для видео. И такое впечателние было, как будто она действительно вернулась со сцены».
У Кейт немного иная версия событий, которую она изложила в подкасте “Awards Circuit. Первоначально видео должно было быть снято на телефон самой актрисой. «Мы познакомились на премии «Сезар» во Франции и хорошо поладили. И просто поддерживали связь. А потом Рассел спросил: не смогла бы я снять на свой мобильный телефон как я дурачусь под их новый сингл. Я сказала, конечно да. И в 3 часа утра я записала видео, на котором танцую в одиночестве под песню. А потом я сказала им, что буду проездом в Лос-Анджелесе и мы договорились встретиться [чтобы снять нормальное видео вместе]. Это было очень быстро. И принесло столько веселья».
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