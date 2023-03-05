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Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба

5 марта
2023 год

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5 марта 2023
Шествие моды по европейским столицам завершается Неделей моды в Париже (не путать с Неделей мужской моды в Париже и Неделей высокой моды в Париже, которые прошли месяцем ранее). В первые дни Недели свои осенне-зимние коллекции сезона 2023/24 продемонстрировали Christian Dior и Saint Laurent, собрав рекордное количество звёздных гостей. На показах Acne Studios, Balmain, Chloé, Givenchy, Loewe, Schiaparelli и посмертном шоу Вивьен Вествуд были замечены Эмма Робертс, Джессика Альба, Ребекка Холл и Джаред Лето, обогнавший коллег по количеству посещённых дефиле.

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джессика Альба на показе Balmain

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Эдди Редмэйн с женой на показе Alexander McQueen

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джаред Лето на показе Vivienne Westwood

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джейми Дорнан и Катриона Балф на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Хлоя Севиньи и Лука Гуданьино на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джемайма Кёрк на показе Isabelle Marant

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джаред Лето на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Эмили Ратаковски на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Эль Фаннинг на показе Alexander McQueen

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джаред Лето на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Ребекка Холл на показе Chloe

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Эмма Робертс на показе Chloe

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Джаред Лето на показе Off-White

Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба
фото: Камилль Раза на показе Balmain
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Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба фотографии
Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба фотографии
Неделя моды в Париже: Джаред Лето, Галь Гадот и Джессика Альба фотографии
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