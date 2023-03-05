Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов

2 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Поехавшая». Речь в фильме не о психическом заболевании, а о страсти к перемене мест: главная героиня Аня вместе со своей таксой решается на длительное велосипедное путешествие из Москвы в Магадан. По дороге (а у Ани есть 10 000 километров на саморазвитие) она открывает прекрасные уголки нашей необъятной Родины, обретает себя, свободу и любовь. Фильм, снятый по мотивам книги Анны Смолиной «А чего дома сидеть?», зрителям представили режиссёр Антон Маслов и актёры Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова и Юлия Топольницкая.
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