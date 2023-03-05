Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов

5 марта
2023 год

Лайфстайл >>
5 марта 2023
2 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Поехавшая». Речь в фильме не о психическом заболевании, а о страсти к перемене мест: главная героиня Аня вместе со своей таксой решается на длительное велосипедное путешествие из Москвы в Магадан. По дороге (а у Ани есть 10 000 километров на саморазвитие) она открывает прекрасные уголки нашей необъятной Родины, обретает себя, свободу и любовь. Фильм, снятый по мотивам книги Анны Смолиной «А чего дома сидеть?», зрителям представили режиссёр Антон Маслов и актёры Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова и Юлия Топольницкая.

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Ольга Лерман

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Алина Алексеева

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Аскар Ильясов

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Юлия Топольницкая

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Виктор Хориняк со спутницей

Среди гостей премьеры были замечены Виктор Добронравов, Кирилл Андреев, Катя Кабак и другие.

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Катя Кабак

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Виктор Добронравов с семьёй

Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов
фото: Кирилл Андреев

«Поехавшая» в прокате с 8 марта 2023 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Алина Алексеева (II)Кирилл АндреевВиктор ДобронравовАскар ИльясовЕкатерина КабакОльга ЛерманАнтон МасловАнастасия СветловаЮлия ТопольницкаяВиктор Хориняк
фильмы
Поехавшая

фотографии >>
Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов фотографии
Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов фотографии
Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов фотографии
Осмысленный туризм: Юлия Топольницкая, Виктор Хориняк и Виктор Добронравов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Свиридов
4 марта ушёл из жизни актёр Александр Свиридов.
Том Сайзмор
3 марта ушёл из жизни актёр Том Сайзмор.

День рождения >>

Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Лика Нифонтова
Ирина Резникова
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Симон Абкарян
Славомир Гжимковский
Ник Джелилай
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Фред Уильямсон
Рекс Харрисон
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram