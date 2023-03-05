Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш

5 марта
2023 год

Лайфстайл >>
5 марта 2023
3 марта в Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Тема фестиваля в этом году - «Культура коренных народов», а участниками фестиваля стали режиссёры из 16 разных стран. Ведущими церемонии стали Юлия Пересильд и Богдан Кияшко. А по красной дорожке к концертно-театральному центру «Югра-Классик» прошлись Павел Лунгин, Анна Михалкова, Сергей Гармаш, Елена Панова, Антон Мегирдичев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Лянка Грыу, Ксения Суркова, Павел Баршак и другие.

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Анна Михалкова

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Павел Баршак

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Лянка Грыу

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Мариетта Цигаль-Полищук

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Сергей Цигаль

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Сергей Гармаш

Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш
фото: Елена Панова и Антон Мегердичев
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Павел БаршакСергей ГармашЛянка ГрыуБогдан КияшкоПавел ЛунгинАнтон МегердичевАнна МихалковаЕлена ПановаЮлия ПересильдКсения СурковаСергей ЦигальМариэтта Цигаль-Полищук

фотографии >>
Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш фотографии
Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш фотографии
Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш фотографии
Дух огня: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Сергей Гармаш фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Свиридов
4 марта ушёл из жизни актёр Александр Свиридов.
Том Сайзмор
3 марта ушёл из жизни актёр Том Сайзмор.

День рождения >>

Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Лика Нифонтова
Ирина Резникова
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Симон Абкарян
Славомир Гжимковский
Ник Джелилай
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Фред Уильямсон
Рекс Харрисон
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен