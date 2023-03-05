Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров

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Егор Корешков стал работником службы поддержки в триллере «Вторая линия»

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«Показательная порка»: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева рассказали об увольнении из МХТ им. Чехова

По их словам, худрук театра Константин Хабенский попал в сложное положение