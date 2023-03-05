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Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров

5 марта
2023 год

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5 марта 2023
3 марта в Барвихе Luxury Village прошла светская премьера фильма «Эскортница» с Анной Старшенбаум и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Фильм зрителям представили актрисы Алина Алексеева, Анна Старшенбаум, Полина Гренц, Ирина Безрукова и Мария Столярова.

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Анна Старшенбаум

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Алина Алексеева

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Ирина Безрукова

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Эвелина Блёданс

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Мария Столярова

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Полина Гренц

Среди первых гостей новой эротической драмы стали Эвелина Блёданс, Женя Малахова, Анна Чурина, Иван Жвакин, Татьяна Терешина, Сергей Комаров и другие.

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Сергей Комаров

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Татьяна Терешина

Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров
фото: Иван Жвакин со спутницей

«Эскортница» в прокате с 8 марта 2023 года.

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Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров фотографии
Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров фотографии
Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров фотографии
Девицы в беде: Анна Старшенбаум, Ирина Безрукова и Сергей Комаров фотографии
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