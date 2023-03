Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

фото: Леонардо ДиКаприо и Джо Лоу

В США правоохранительные органы опросили Леонардо ДиКаприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием бывшего участника The Fugeesи малазийского бизнесмена. Последнего обвиняют в организации хищения миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB. Беседу с ДиКаприо ФБР провели ещё в 2018 году, но подробности стали известны Bloomberg только сейчас. Со ссылкой на документы спецслужбы издание сообщает, что ФБР задали вопросы про продюсерскую компанию ДиКаприо Appian Way и про дружбу с Джо Лоу.ДиКаприо познакомился с малазийским предпринимателем в 2010 году в ночном клубе. С тех пор Лоу, которого Леонардо назвал «Моцартом бизнеса», неоднократно делал актёру дорогие подарки, устраивал с ним вечеринки по всему миру, а также профинансировал его фильм «Волк с Уолл-стрит» . По данным издания, часть денег, выделенных на фильм, была получена незаконно.При этом актёр заявил, что не помнит, чтобы обсуждал с Лоу один из своих проектов, хотя однажды в электронном письме потенциальному инвестору назвал малазийского бизнесмена «своим другом». ДиКаприо также выразил уверенность, что его менеджеры проверили Лоу, прежде чем работать с ним над «Волком с Уолл-стрит». Однако он так и не узнал, что обнаружила их проверка.В 2019 году The Washington Post писала, что однажды Лоу подарил ДиКаприо картинуза 3,2 млн долларов. Позже власти изъяли полотно у актёра, поскольку оно было куплено на деньги, полученные незаконным способом. Ким Кардашьян ФБР проводило беседу в 2019 году. Телезвезда рассказала агентам, что познакомилась с Лоу в Лас-Вегасе. Бизнесмен также делал ей дорогие подарки: например, он оплатил фейерверки на 100 тысяч долларов для её свадьбы с баскетболистом, и однажды в казино подарил ей игровые фишки.