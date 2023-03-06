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Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

6 марта
2023 год

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6 марта 2023

В США правоохранительные органы опросили Леонардо ДиКаприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием бывшего участника The Fugees Праказрела Мишеля (Праса) и малазийского бизнесмена Джо Лоу. Последнего обвиняют в организации хищения миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB. Беседу с ДиКаприо ФБР провели ещё в 2018 году, но подробности стали известны Bloomberg только сейчас. Со ссылкой на документы спецслужбы издание сообщает, что ФБР задали вопросы про продюсерскую компанию ДиКаприо Appian Way и про дружбу с Джо Лоу.

Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве
фото: Леонардо ДиКаприо и Джо Лоу

ДиКаприо познакомился с малазийским предпринимателем в 2010 году в ночном клубе. С тех пор Лоу, которого Леонардо назвал «Моцартом бизнеса», неоднократно делал актёру дорогие подарки, устраивал с ним вечеринки по всему миру, а также профинансировал его фильм «Волк с Уолл-стрит». По данным издания, часть денег, выделенных на фильм, была получена незаконно.

При этом актёр заявил, что не помнит, чтобы обсуждал с Лоу один из своих проектов, хотя однажды в электронном письме потенциальному инвестору назвал малазийского бизнесмена «своим другом». ДиКаприо также выразил уверенность, что его менеджеры проверили Лоу, прежде чем работать с ним над «Волком с Уолл-стрит». Однако он так и не узнал, что обнаружила их проверка.

В 2019 году The Washington Post писала, что однажды Лоу подарил ДиКаприо картину Пабло Пикассо за 3,2 млн долларов. Позже власти изъяли полотно у актёра, поскольку оно было куплено на деньги, полученные незаконным способом.

Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

С Ким Кардашьян ФБР проводило беседу в 2019 году. Телезвезда рассказала агентам, что познакомилась с Лоу в Лас-Вегасе. Бизнесмен также делал ей дорогие подарки: например, он оплатил фейерверки на 100 тысяч долларов для её свадьбы с баскетболистом Крисом Хамфрисом, и однажды в казино подарил ей игровые фишки.
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Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве фотографии
Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве фотографии
Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве фотографии
Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян опросили по делу о многомиллионном мошенничестве фотографии
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