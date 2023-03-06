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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле

6 марта
2023 год

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6 марта 2023

Алла Пугачёва в беседе с изданием «МК» опровергла слухи о том, что за границей она и её муж Максим Галкин* столкнулись с рядом проблем. В частности, речь идёт об ухудшении состоянии здоровья певицы и ограблении их дома в Кесарии на северо-востоке Израиля.

«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле

Журналисты издания сослались на некоего стилиста Джорджа Ровалса, который часто комментирует состояние певицы на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Пугачёва в ответ заявила, что «даже не знает, кто он такой»: «Может, когда-то и приходил, но у меня никакой связи, естественно, с этим человеком нет», – сказала она.

По словам Аллы Борисовны, их дом в Кесарии никто не грабил, и живёт она вообще не там. Да и гражданства их с мужем никто лишать не собирается, хотя такие слухи тоже ходили: «Когда читаешь, что твой шикарный дом ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, – в порядке ли с головой у тех, кто это всё придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Ещё и денюжки за это получают. Ну, если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пусть порадуются».

*Признан в РФ иноагентом
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«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле фотографии
«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле фотографии
«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле фотографии
«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле фотографии
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