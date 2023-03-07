Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова

Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие»
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
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В прошедшие выходные в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма «Царевны и Таинственная гостья» о приключениях героинь русских сказок и их друзей. Среди гостей премьеры были Анна Банщикова, Владимир Яглыч, Ирина Обрезкова, Анна Бегунова и другие.
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