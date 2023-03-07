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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова

7 марта
2023 год

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7 марта 2023

В прошедшие выходные в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма «Царевны и Таинственная гостья» о приключениях героинь русских сказок и их друзей. Среди гостей премьеры были Анна Банщикова, Владимир Яглыч, Ирина Обрезкова, Анна Бегунова и другие.

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Владимир Яглыч с семьёй

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Анна Банщикова с дочерью

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Анна Бегунова с дочерью

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Ирина Обрезкова

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Арам Вардеванян с семьёй

Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова
фото: Владимир Большов с сыном

Фильм «Царевны и Таинственная гостья» в прокате с 8 марта.
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фильмы
Царевны и Таинственная гостья

фотографии >>
Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова фотографии
Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова фотографии
Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова фотографии
Во саду ли, в огороде: Владимир Яглыч, Анна Банщикова и Ирина Обрезкова фотографии
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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

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