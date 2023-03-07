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Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис

7 марта
2023 год

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7 марта 2023
4 марта в Калифорнии состоялась церемония вручения премии Independent Spirit Awards, которой награждают за достижения в области независимого кино. Мероприятие посетили Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Тейлор Расселл, Обри Плаза, Пол Мескал, Джоди Тёрнер-Смит, Миа Гот, Джейми Ли Кёртис и многие другие.

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Кейт Бланшетт

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Мишель Йео

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Тейлор Расселл

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Тейлор Пейдж

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Обри Плаза

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Беатрис Гранно

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Симона Табаско

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Хейли Лу Ричардсон

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Джейми Ли Кёртис

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Миа Гот

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Андреа Райсборо

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Пол Мескал

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Реджина Холл

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Николас Браун

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Патрисия Аркетт

Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис
фото: Клэр Фой
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Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис фотографии
Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис фотографии
Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис фотографии
Независимые: Миа Гот, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис фотографии
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