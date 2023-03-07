«Стыд, чувство утраты и абсолютный ужас»: Пэрис Хилтон рассказала, как бывший бойфренд заставил её снять секс-видео

Издание The Times опубликовало фрагмент из мемуаров Пэрис Хилтон, а котором она рассказала, как бывший возлюбленный (хотя его имени она не называет, речь идёт о Рике Саломоне) заставил снять её скандальное секс-видео, которое буквально взорвало интернет в 2004 году. На момент съёмок, в 2001 году, Пэрис было всего 19 лет.
фото: Рик Саломон и Пэрис Хилтон
Рик несколько раз предлагал Пэрис снять хоум-видео, однако она долго отказывалась: «Я мало что помню о той ночи. Он хотел снять видео, пока мы занимались любовью. Он часто говорил, что записывал ролики с другими женщинами, но я чувствовала неловкость и говорила ему: «Я не могу», – рассказала Хилтон.
Саломон угрожал Пэрис тем, что быстро найдёт ей замену, если она не согласится: «То, что он меня бросит, казалось мне самым страшным, что может случиться. Я была глупым ребёнком, который не умел играть во взрослые игры», – призналась она.
Хилтон умоляла Соломона не публиковать видео, но он отказался её слушать. Позже Саломон начал зарабатывать на этом деньги: «Он сказал, что имеет полное право продать то, что принадлежит ему – что-то, что имеет большую финансовую ценность. Большую ценность, чем моя личная жизнь. Моё достоинство. Моё будущее. Стыд, чувство утраты и абсолютный ужас охватили меня».
Многие сочли публикацию секс-видео за пиар-ход в преддверии премьеры шоу «Простая жизнь» с Пэрис Хилтон в главной роли. Пэрис призналась, что после этого инцидента она стала испытывать отвращение к сексу.
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