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7 марта 2023
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Хантер Шафер стала амбассадором Mugler
Хантер Шафер стала амбассадором Mugler
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7 марта 2023
Хантер Шафер
, известная своей ролью в сериале
«Эйфория»
, стала амбассадором бренда Mugler и снялась в рекламе нового аромата Mugler Angel Elixir.
В кампейне Шафер воплощает небесное существо, парящее в космосе под россыпью звёзд. Саундтреком к ролику стала песня «Dreamer» Charli XCX.
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