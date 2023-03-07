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Хантер Шафер стала амбассадором Mugler

7 марта
2023 год

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7 марта 2023
Хантер Шафер, известная своей ролью в сериале «Эйфория», стала амбассадором бренда Mugler и снялась в рекламе нового аромата Mugler Angel Elixir.

Хантер Шафер стала амбассадором Mugler

В кампейне Шафер воплощает небесное существо, парящее в космосе под россыпью звёзд. Саундтреком к ролику стала песня «Dreamer» Charli XCX.

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Хантер Шафер стала амбассадором Mugler фотографии
Хантер Шафер стала амбассадором Mugler фотографии
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