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Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу

7 марта
2023 год

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7 марта 2023
6 марта в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске состоялась церемония закрытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», победителем которого стал фильм «Параллакс» иранского режиссёра Шахрама Эбрахими. Ведущими церемонии стали Анна Снаткина и Виктор Васильев. А по красной дорожке прошлись Павел Лунгин, Леонид Каневский, Светлана Камынина, Лянка Грыу, Ксения Суркова и многие другие.

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Светлана Камынина

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Анна Снаткина

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Виктор Васильев

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Павел Лунгин

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Леонид Каневский с супругой

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Ксения Суркова

Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу
фото: Наталья Земцова
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.03.2023 - 18:34
Суркова - после Ольги - любовь Очень интересная внешность читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу фотографии
Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу фотографии
Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу фотографии
Дух огня: Светлана Камынина, Павел Лунгин и Лянка Грыу фотографии
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