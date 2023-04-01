Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте

1 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
1 апреля 2023

Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте. Суд штата Юта признал актрису невиновной. Об этом сообщает издание Variety.

Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте
фото: Гвинет Пэлтроу и Терри Сандерсон

Пэлтроу получила один доллар, который был запрошен в её иске. Ранее 76-летний врач-офтальмолог Терри Сандерсон обвинил актрису в том, что она врезалась в него во время катания на лыжах и сбила с ног. После аварии у Сандерсона был перелом четырёх рёбер и травма головы, а Гвинет, по его словам, «ушла и оставила его лежать на снегу серьёзно пострадавшим и в полном одиночестве». Он потребовал 300 тысяч долларов компенсации.

Адвокату Гвинет удалось доказать, что актриса находилась ниже Сандерсона по склону, поэтому врезаться в него она не могла. После того как приговор был оглашен, Пэлтроу подошла к Сандерсону и пожелала ему всего наилучшего, в ответ тот поблагодарил актрису.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.04.2023 - 15:59
Кто бы сомневался. Дедуля решил под старость сорвать куш и немного прославится. В итоге должен 1 бакс. То есть дело проиграл с треском) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на горнолыжном курорте
Поиск по меткам
суд
персоны
Гвинет Пэлтроу

фотографии >>
Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте фотографии
Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте фотографии
Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте фотографии
Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Надежда Горелова
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Пётр Зайченко
София Стеценко
Ита Эвер
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Мэтт Лантер
Эли МакГроу
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
Лон Чейни
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Взломщик
триллер
США, 2023
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?