Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте

Пэлтроу получила один доллар, который был запрошен в её иске. Ранее 76-летний врач-офтальмолог Терри Сандерсон обвинил актрису в том, что она врезалась в него во время катания на лыжах и сбила с ног. После аварии у Сандерсона был перелом четырёх рёбер и травма головы, а Гвинет, по его словам, «ушла и оставила его лежать на снегу серьёзно пострадавшим и в полном одиночестве». Он потребовал 300 тысяч долларов компенсации.
Адвокату Гвинет удалось доказать, что актриса находилась ниже Сандерсона по склону, поэтому врезаться в него она не могла. После того как приговор был оглашен, Пэлтроу подошла к Сандерсону и пожелала ему всего наилучшего, в ответ тот поблагодарил актрису.
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