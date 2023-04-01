Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Помощнику режиссёра вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс

1 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
1 апреля 2023

Помощника режиссёра вестерна «Ржавчина» Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения по делу о неумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Variety.

Помощнику режиссёра вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс
фото: Дэвид Холлс

Дэвид не признал себя виновным в небрежном использовании реквизита. Ожидается, что он даст показания на предварительном слушании в мае. Тогда же будут рассматриваться обвинения в адрес Алека Болдуина, который совершил выстрел. Другим ответчиком выступил специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. В день трагедии она зарядила реквизитный пистолет патронами, которые должны были быть холостыми, Холлс проверял оружие, а Болдуин произвёл два роковых выстрела, в результате которых погибла Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуз.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.04.2023 - 15:53
Вообще не понимаю, какие могут быть претензии к Болдуину. Это что его оружие, он его заряжал .... Да выстрелил он, тот, кто снимался в кино. А кто еще должен был это сделать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке
«Я не чувствую вину»: Алек Болдуин раскрыл обстоятельства гибели Галины Хатчинс
Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра во время съёмок
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Алек БолдуинГалина Хатчинс
фильмы
Американская ржавчина

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Надежда Горелова
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Пётр Зайченко
София Стеценко
Ита Эвер
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Мэтт Лантер
Эли МакГроу
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
Лон Чейни
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Взломщик
триллер
США, 2023
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?