Помощнику режиссёра вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс

Помощника режиссёра вестерна «Ржавчина»Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения по делу о неумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Variety.
фото: Дэвид Холлс
Дэвид не признал себя виновным в небрежном использовании реквизита. Ожидается, что он даст показания на предварительном слушании в мае. Тогда же будут рассматриваться обвинения в адрес Алека Болдуина, который совершил выстрел. Другим ответчиком выступил специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. В день трагедии она зарядила реквизитный пистолет патронами, которые должны были быть холостыми, Холлс проверял оружие, а Болдуин произвёл два роковых выстрела, в результате которых погибла Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуз.
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