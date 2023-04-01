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Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений

1 апреля
2023 год

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1 апреля 2023
Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию торговой марки Atelier Jolie. Под новым брендом актриса будет создавать одежду и кастомизированные ювелирные украшения. Об этом сообщает The Sun.

Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений

«Анджелина работает над этим проектом уже больше года, и она надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла продвигаться вперёд в своём новом предприятии. Бренд охватывает многое — от ювелирных изделий, изготовленных на заказ, до кутюрной одежды и пошива одежды по индивидуальному заказу. Она ярый сторонник качественных вещей, которые служат годами, и это то, чему в бренде будут уделять основное внимание», – рассказал источник издания. Бренд также будет выпускать постельное бельё и другие изделия, о которых станет известно позднее.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.04.2023 - 15:49
И конечно все это будет стоить прилично. Понимаю, что деньги надо куда вкладывать, к сожалению ничего в голову не приходит интересного, поэтому очередной брэнд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений фотографии
Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений фотографии
Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений фотографии
Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений фотографии
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