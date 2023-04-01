Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений

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Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения

Помощнику режиссёра вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс

1 апреля

Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте

Актриса получила один доллар, который запрашивала в иске