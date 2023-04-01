Анджелина Джоли запустит свой бренд одежды и ювелирных украшений

Анджелина Джоли
подала заявку на регистрацию торговой марки Atelier Jolie. Под новым брендом актриса будет создавать одежду и кастомизированные ювелирные украшения. Об этом сообщает The Sun
.
«Анджелина работает над этим проектом уже больше года, и она надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла продвигаться вперёд в своём новом предприятии. Бренд охватывает многое — от ювелирных изделий, изготовленных на заказ, до кутюрной одежды и пошива одежды по индивидуальному заказу. Она ярый сторонник качественных вещей, которые служат годами, и это то, чему в бренде будут уделять основное внимание»
, – рассказал источник издания. Бренд также будет выпускать постельное бельё и другие изделия, о которых станет известно позднее.
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