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Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны

10 апреля
2023 год

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10 апреля 2023
В свежем интервью Светлане Бондарчук телеведущий и историк моды Александр Васильев, описывая стиль Людмилы Гурченко, упомянул о пристрастии покойной актрисы к парикам. «У неё было море париков. Они были сделаны на Мосфильме одной талантливой гримёршей из натуральных волос. Поэтому все думали, что у неё такие причёски».

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Людмила Гурченко

Как известно, парики носили ещё в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме, часто не ограничиваясь природной палитрой. В замечательном сериале «Рим», который славится своей исторической достоверностью по части воссоздания материальной культуры, у племянницы Цезаря Атии в распоряжении целая коллекция париков, среди которых встречается даже голубой. Шикарные шевелюры античных богинь, вызывающие зависть смертных обладательниц «крысиных хвостов» - ни что иное, как высеченное из камня художественное воплощение эталона красоты. В суровой и беспощадной реальности все эти разновидности «греческого узла» (на котором так эффектно смотрелись ленты и диадемы) и тем более сложносочинённые древнеримские конструкции едва ли могли быть уложены без помощи «дополнительных» волос и иных приспособлений для создания столь желанного объёма.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Бюст римлянки с причёской периода правления династии Флавиев

И хотя представления о красоте регулярно менялись на протяжении тысячелетий, хорошая кожа и густые волосы никогда из набора «Идеал» не выпадали. Сегодня такими густоволосыми античными богами стали поп-звёзды, актёры и интернет-знаменитости. Но спускаясь по красной дорожке со своего Олимпа обратно в гримёрку, многие из них снимают не только макияж и накладные ресницы, но и парик. А смертные зрители продолжают верить в легенду об их здоровых густых волосах, которым десятилетиями не вредят ни частые окрашивания, ни укладка, ни гормональные перестройки, ни даже стресс, этот вечный спутник артистической жизни.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Шер

Александр Васильев проявил деликатность и не стал поименно перечислять артисток, которые носят парики в жизни и на работе. А неделикатный Кино-Театр.Ру решил эти имена озвучить - во имя душевного равновесия простых смертных, которые спешат экспериментировать на родных волосах, пытаясь повторять за теми, кто собственные волосы как раз бережёт. К тому же тренд на откровенность и дестигматизацию всевозможных ухищрений в области красоты позволяет многим артистам спокойно говорить об использовании фальшивых волос. Шикарная шевелюра Беллы Свон в «Сумерках» - ни что иное как нарощенные волосы (в «Затмении» превратившиеся в парик), которые реальную Кристен Стюарт очень раздражали. Не удивительно, что при первом же возможном случае она сделала очень короткую стрижку. К премьере фильма «Спенсер» Стюарт вновь отрастила волосы, но на красных дорожках появлялась то с прямым пробором, то с накладной чёлкой. О чём совершенно свободно в соцсетях рассказывала её стилист по волосам.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Кристен Стюарт

Радикальная смена цвета и длинны волос в кратчайшие сроки - это не какая-то суперспособность, которая появляется вместе со статусом «суперзвезда». Это деньги и новые технологии. Чаще всего такие преображения происходят на музыкальной сцене: Кэти Перри перепробовала парики всех цветов, Леди Гага, наверное, и сама забыла, как выглядят её натуральные волосы, а Рианна в лучшие годы могла «обрасти» и «постричься» несколько раз за один месяц. Но среди поп-икон есть те, кто при всей очевидности использования париков и шиньонов ни за что в этом не признается публично. К ним, прежде всего, относится Бейонсе, за честь которой вступаются даже родственники и стилисты, зачем-то пытаясь убедить публику в том, что у Королевы Би всё своё, родное.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Рианна

В интервью изданию «UK Style» в 2016 году Кира Найтли призналась, что уже много лет снимается в париках, больше не желая жертвовать своими волосами.
«Я красила и перекрашивала свои волосы во всевозможные цвета ради ролей в фильмах. В итоге волосы начали буквально сыпаться с головы. Так что последние пять лет я пользуюсь париками - и это лучшее, что случалось с моими волосами». Не лучшим образом на волосах Киры сказалось и грудное вскармливание: «От природы у меня вьющиеся лохматые волосы, но с тех пор как я родила, они стали в 10 раз тоньше. И скатываются в колтуны». Впрочем, для выходов на красную дорожку Кира париками, кажется, не пользуется.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Кира Найтли в фильмах "Игра в имитацию" и "Колетт"

Среди актрис, которые регулярно пользуются шиньонами, не делая из этого тайны, выделяется прежде всего Дженнифер Лопес. Чаще всего мы видим Дженнифер в обрамлении длинных густых волос безымянных индийских женщин, но артистка спокойно появляется с родным пучком на публике, будь то интервью или презентация и премьера. А ещё постоянно публикует снимки о натюрель в соцсетях.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Дженнифер Лопес

Мы привыкли видеть Сальму Хайек с неизменным прямым пробором на блестящих длинных чёрных волосах. Актриса годами не меняет прическу, а чтобы внести разнообразие периодически балуется с париками. То в блондинку на денёк, то в розовый. Ну или просто обрастает на вечер чёлочкой.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Сальма Хайек

Ещё одна актриса, постоянно меняющая причёски, не пытаясь выдать парик за собственные волосы - это Зендая. Частые преображения актрисы, которая в один день может предстать перед публикой со стрижкой пикси, а на следующий день с вьющимися локонами до поясницы, многих обескураживают и нервируют. Зендая даже записала обращение к подписчикам, которые никак не могли взять в толк, как у неё получается быть такой разной в такие сжатые сроки. «Так много людей переживают, когда я появляюсь с разными причёсками на красной дорожке. Это называется парик, народ. П-а-р-и-к. Давайте все вместе скажем это слово: парик».

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Зендая

Моника Беллуччи производит впечатление адепта естественного старения, но и у неё есть свои секреты красоты. Не прибегая к экстремальным омолаживающим процедурам, с каждым годом Моника всё выше задирает подбородок, расправляя кожу на шее, и носит парики и шиньоны. Этому есть документальное подтверждение: в 2014 году Моника появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля с пышной чёлкой, которая исчезла через несколько часов. Когда чередование чёлки с прямым пробором наскучило актрисе, она примерила стрижку. Но ненадолго.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Моника Беллуччи


После многолетнего затворничества Изабель Аджани стала потихоньку возвращаться в светскую хронику, появившись на 71-м Каннском кинофестивале. Отныне французская актриса не выходит на публику без парика, который дарит её отдалённое сходство с Аллой Пугачёвой, натуральные волосы которой мы тоже не видели уже десятки лет.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Изабель Аджани

Среди представителей прекрасного сильного пола привычку носить накладку (да, как у Кобзона) имел Джон Траволта. Некогда густая набриолиненная шевелюра с годами начала редеть, и Джон долго не мог с этим смириться. Но несколько лет назад актёр признал неизбежность действительности и побрился налысо.

Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны
фото: Джон Траволта
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   10.04.2023 - 02:13
Никогда не видел Сальму Хайек со светлыми волосами. Ей очень идёт. Крайне любопытная подборка - сделайте ещё) P.S. Длинные волосы всегда будут красивее любых коротких причёсок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны фотографии
Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны фотографии
Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны фотографии
Искусственный мех: Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи и другие актрисы, которые носят парики и шиньоны фотографии
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