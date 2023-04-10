Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа

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Новости кино «Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Дмитрием Исаевым, Анной Роскошной и Мариной Митрофановой В линейке премьер — «Пока все дома», «Родные и близкие», «Бывшие любимые», «Любовь во всём виновата» и «Нам не жить друг без друга»

Новости кино Не время для соцреализма: репортаж со съемок фильма «Пять процентов» Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в камерной комедии о стариках, которым тут не место

Новости кино Не стало актрисы дубляжа Елены Шульман Она погибла в результате ДТП, не дожив до 54-летия всего один день

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