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Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа

10 апреля
2023 год

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10 апреля 2023

Британский актёр Джо Элвин и американская кантри-певица Тейлор Свифт расстались после 6 лет отношений. Об этом, со ссылкой на источник кто только не сообщил, включая издание «People».

Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа
фото: Джо Элвин

Новость появилась во время концертного тура Тейлор по Америке, на котором было слишком заметно отсутствие Элвина. Согласно изданию «ET», актёр и певица обошлись без драмы, придя к обоюдному согласию о том, что их отношения исчерпали себя. За неделю до того, как новость появилась в СМИ, обожающая пасхалки Тейлор включила в программу тура свою знаменитую песню о расставании «The 1».

Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа
фото: Тейлор Свифт

Тейлор и Джо познакомились в 2016 году на балу Met Gala и начали встречаться спустя пару месяцев. Как водится, певица написала несколько песен, посвящённых возлюбленному (в частности «Lavender Haze» и «London Boy»). А поскольку у Свифт всё идёт в работу, фанаты предвкушают прилив вдохновения и новые альбомы, полные рефлексии.
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№ 2
Дарья Логич   10.04.2023 - 14:31
Ну это какой-то нереально прагматичный подход к вопросу.. Человек же игрушка, которая может надоесть, а потом снова заинтересовать. Да и любовь так не работает.. ... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   10.04.2023 - 14:18
Нормальное дело, расстались сошлись, потом снова расстались. Скучно жить с одним человеком столько лет. особенно, когда ничего серьезного не намечается. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа фотографии
Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа фотографии
Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа фотографии
Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа фотографии
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