Джо Элвин и Тейлор Свифт расстались после 6-летнего романа

Британский актёр Джо Элвин и американская кантри-певица Тейлор Свифт расстались после 6 лет отношений. Об этом, со ссылкой на источник кто только не сообщил, включая издание «People».
фото: Джо Элвин
Новость появилась во время концертного тура Тейлор по Америке, на котором было слишком заметно отсутствие Элвина. Согласно изданию «ET», актёр и певица обошлись без драмы, придя к обоюдному согласию о том, что их отношения исчерпали себя. За неделю до того, как новость появилась в СМИ, обожающая пасхалки Тейлор включила в программу тура свою знаменитую песню о расставании «The 1».
фото: Тейлор Свифт
Тейлор и Джо познакомились в 2016 году на балу Met Gala и начали встречаться спустя пару месяцев. Как водится, певица написала несколько песен, посвящённых возлюбленному (в частности «Lavender Haze» и «London Boy»). А поскольку у Свифт всё идёт в работу, фанаты предвкушают прилив вдохновения и новые альбомы, полные рефлексии.
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