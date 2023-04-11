Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс

На днях Гвинет Пэлтроу поздравила своего сына Мозеса с 17-летием, опубликовав совместный снимок в соцсетях. Западные СМИ сделали из этого целое событие, ведь несмотря на свою активность в соцсетях Гвинет крайне редко показывает Мозеса.
фото: Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом Мартином
До определённого момента актриса берегла приватность и старшей дочери Эппл, но с некоторых пор стала всё чаще публиковать её фотографии и рассказывать о её достижениях. А недавно Эппл дебютировала в светской хронике, появившись на показе Chanel. Причём совсем как взрослая - без мамы.
фото: Эппл Мартин
Есть все основания полагать, что совсем скоро Эппл дебютирует как лицо какого-нибудь бренда. Как это уже произошло с дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дэвой, которая переняла у мамы эстафету и подписала рекламный контракт с Dolce&Gabbana. И с дочерью Джуда Лоу и Сэди Фрост Айрис, которая стала лицом Burberry, Miu Miu, Dior и других брендов класса люкс.
Не только Гвинет Пэлтроу отмечает в апреле день рождения своего ребёнка - в минувшую субботу Джулианна Мур поздравила свою дочь Лив Фройндлих с 21-летием публикацией архивных снимков. Будучи дочерью актрисы и режиссёра, Лив едва ли могла избежать дебюта в кино. Она снималась вместе с мамой в фильме «Доверься мужчине», режиссёром которого стал её отец Барт Фройндлих. И вместе с мамой же заключила контракт с ювелирным брендом Bulgari. Ещё у Джулианны есть старший сын Калеб, который тоже имел честь сниматься с мамой и сестрой в папином фильме. Но Калеба больше влечёт музыка, а не актёрство.
фото: Джулианна Мур с дочерью Лив Фройндлих
фото: Калеб Фройндлих
Триумфальное возвращение Брендана Фрейзера с серьёзной драматической ролью в фильме Даррена Аронофски«Кит» приковало внимание публики к подросшим сыновьям актёра. 16-летний Лиланд и 18-летний Холден вышли на красную дорожку вместе с отцом сначала на премьере «Кита» в Нью-Йорке, а потом и на вручении премии «Оскар». И сразу же спровоцировали интерес публики и шутки про схожесть с вампирами. Оба, что совершенно не удивительно, уже попробовали себя в модельном бизнесе. Также у актёра есть старший сын Гриффин, но он не появляется на публике по состоянию здоровья.
фото: Брендан Фрейзер с сыновьями Лиландом и Холденом
То, что у Кейт Уинслет есть дочь Миа Триплтон, многие узнали только в тот момент, когда 20-летняя Миа дебютировала в фильме «Тени». Строго говоря, дебют Мии в кино состоялся гораздо раньше, но к 20 годам она осознанно и самостоятельно определилась с выбором профессии.
Можно сказать, что модные показы стали в мире знаменитостей чем-то вроде бала дебютанток, на которых будущие кумиры учатся держаться перед объективами камер и получают первую дозу облучения славой и вниманием. Мэгги Джилленхол тоже потихоньку стала выводить свою 16-летнюю дочь Рамону Скарсгаард в свет, впервые появившись с ней на показе Dior в сентябре прошлого года.
Подросшие дочери - отличный повод заключить какой-нибудь парный рекламный контракт с премиальным брендом. 19-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис тоже вошла в мир шоу-бизнеса через модельную карьеру. И сразу же снялась с мамой в рекламной кампании Fendi. Ну и, конечно же, куда деваться без совместных фотосессий для обложек модных журналов? А вот брат Кэрис Дилан, кажется, просто наслаждается жизнью и путешествиями.
фото: Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис
Свою дочь от Райана Филлиппа Аву Риз Уизерспун начала регулярно выводить в свет, как только той исполнилось 16. С тех пор все, кому это было интересно, уже успели восхититься невероятным сходством Риз и Авы, которые и правда больше походили на сестёр, чем на мать и дочь. Младшему брату Авы Дикону доставалось гораздо меньше внимания. Но как только Дикон решил заняться музыкой и записать свой альбом, Риз тут же принялась его пиарить в соцсетях. Ну а какая мать поступила бы иначе?
фото: Риз Уизерспун с дочерью Авой и сыном Диконом
Вряд ли у сына актрисы Лоры Дерн и музыканта Бена Харпера, 21-летнего Эллери была возможность избежать прогулок по подиуму на показе Calvin Klein. Впрочем, это была разовая акция, и в модельный бизнес он пока не ушёл. Но с такой внешностью и родословной у Эллери крайне мало шансов долго оставаться вдали от шоу-бизнеса.
фото: Лора Дерн с сыном Эллери
Также чисто статистически потенциальными поставщиками будущих кумиров молодёжи могут стать многодетные артисты, воспитывающие от трёх и более детей. У Хиларии и Алика Болдуинапока что семеро детей.
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