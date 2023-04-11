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Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс

11 апреля
2023 год

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11 апреля 2023

На днях Гвинет Пэлтроу поздравила своего сына Мозеса с 17-летием, опубликовав совместный снимок в соцсетях. Западные СМИ сделали из этого целое событие, ведь несмотря на свою активность в соцсетях Гвинет крайне редко показывает Мозеса.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом Мартином

До определённого момента актриса берегла приватность и старшей дочери Эппл, но с некоторых пор стала всё чаще публиковать её фотографии и рассказывать о её достижениях. А недавно Эппл дебютировала в светской хронике, появившись на показе Chanel. Причём совсем как взрослая - без мамы.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Эппл Мартин

Есть все основания полагать, что совсем скоро Эппл дебютирует как лицо какого-нибудь бренда. Как это уже произошло с дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дэвой, которая переняла у мамы эстафету и подписала рекламный контракт с Dolce&Gabbana. И с дочерью Джуда Лоу и Сэди Фрост Айрис, которая стала лицом Burberry, Miu Miu, Dior и других брендов класса люкс.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Моника Беллуччи с дочерью Девой Кассель

Пока в СМИ и соцсетях обсуждают повсеместное кумовство в Голливуде, на смену прославившимся золотым деткам уже подрастают новые. Так посмотрим же сегодня на тех, кто, возможно уже завтра будет штурмовать мир моды и Голливудские холмы с помощью своей богатой родословной.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Айрис Лоу

Не только Гвинет Пэлтроу отмечает в апреле день рождения своего ребёнка - в минувшую субботу Джулианна Мур поздравила свою дочь Лив Фройндлих с 21-летием публикацией архивных снимков. Будучи дочерью актрисы и режиссёра, Лив едва ли могла избежать дебюта в кино. Она снималась вместе с мамой в фильме «Доверься мужчине», режиссёром которого стал её отец Барт Фройндлих. И вместе с мамой же заключила контракт с ювелирным брендом Bulgari. Ещё у Джулианны есть старший сын Калеб, который тоже имел честь сниматься с мамой и сестрой в папином фильме. Но Калеба больше влечёт музыка, а не актёрство.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Джулианна Мур с дочерью Лив Фройндлих

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Калеб Фройндлих

Триумфальное возвращение Брендана Фрейзера с серьёзной драматической ролью в фильме Даррена Аронофски «Кит» приковало внимание публики к подросшим сыновьям актёра. 16-летний Лиланд и 18-летний Холден вышли на красную дорожку вместе с отцом сначала на премьере «Кита» в Нью-Йорке, а потом и на вручении премии «Оскар». И сразу же спровоцировали интерес публики и шутки про схожесть с вампирами. Оба, что совершенно не удивительно, уже попробовали себя в модельном бизнесе. Также у актёра есть старший сын Гриффин, но он не появляется на публике по состоянию здоровья.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Брендан Фрейзер с сыновьями Лиландом и Холденом

То, что у Кейт Уинслет есть дочь Миа Триплтон, многие узнали только в тот момент, когда 20-летняя Миа дебютировала в фильме «Тени». Строго говоря, дебют Мии в кино состоялся гораздо раньше, но к 20 годам она осознанно и самостоятельно определилась с выбором профессии.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Кейт Уинслет с дочерью Мией Триплтон

У Миллы Йовович и Пола Андерсона подрастают три дочери. Двухлетняя Ошин и 8-летняя Дэшилл пока наслаждаются детством, а вот старшая Эвер, которой в этом году исполнится 16 лет, уже пару лет работает моделью и вот-вот появится на большом экране в главной роли в новой экранизации «Питера Пена».

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Эвер Андерсон

Сын Джеймса Марсдена и Лизы Линде Джек тоже пригодился в модельном бизнесе. Но в свободное от моделлинга время занимается музыкой и продюсированием.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Джеймс Марсден с сыном Джеком

Дочери Сиенны Миллер и Тома Стёрриджа Марлоу стукнуло всего 10, но малютка уже сопровождает маму на модных показах. То ли ещё будет.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Сиенна Миллер с дочерью Марлоу

Можно сказать, что модные показы стали в мире знаменитостей чем-то вроде бала дебютанток, на которых будущие кумиры учатся держаться перед объективами камер и получают первую дозу облучения славой и вниманием. Мэгги Джилленхол тоже потихоньку стала выводить свою 16-летнюю дочь Рамону Скарсгаард в свет, впервые появившись с ней на показе Dior в сентябре прошлого года.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Мэгги Джилленхол с дочерью Рамоной

А вот 15-летняя дочь Сальмы Хайек Пино Валентина растёт прямо на глазах фотографов и читателей светской хроники, с детства сопровождая маму на всевозможных мероприятиях.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Сальма Хайек с дочерью Валентиной

Подросшие дочери - отличный повод заключить какой-нибудь парный рекламный контракт с премиальным брендом. 19-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис тоже вошла в мир шоу-бизнеса через модельную карьеру. И сразу же снялась с мамой в рекламной кампании Fendi. Ну и, конечно же, куда деваться без совместных фотосессий для обложек модных журналов? А вот брат Кэрис Дилан, кажется, просто наслаждается жизнью и путешествиями.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис

Свою дочь от Райана Филлиппа Аву Риз Уизерспун начала регулярно выводить в свет, как только той исполнилось 16. С тех пор все, кому это было интересно, уже успели восхититься невероятным сходством Риз и Авы, которые и правда больше походили на сестёр, чем на мать и дочь. Младшему брату Авы Дикону доставалось гораздо меньше внимания. Но как только Дикон решил заняться музыкой и записать свой альбом, Риз тут же принялась его пиарить в соцсетях. Ну а какая мать поступила бы иначе?

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Риз Уизерспун с дочерью Авой и сыном Диконом

Вряд ли у сына актрисы Лоры Дерн и музыканта Бена Харпера, 21-летнего Эллери была возможность избежать прогулок по подиуму на показе Calvin Klein. Впрочем, это была разовая акция, и в модельный бизнес он пока не ушёл. Но с такой внешностью и родословной у Эллери крайне мало шансов долго оставаться вдали от шоу-бизнеса.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Лора Дерн с сыном Эллери

Также чисто статистически потенциальными поставщиками будущих кумиров молодёжи могут стать многодетные артисты, воспитывающие от трёх и более детей. У Хиларии и Алика Болдуина пока что семеро детей.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Алек Болдуин с семьёй

Джеймс Ван Дер Бик воспитывает с супругой шестерых белокурых ангелов, у Джуда Лоу, помимо сына Рафферти и дочери Айрис подрастают ещё трое детей. У Джулии Робертс подрастают двое сыновей и дочь. Ну и не стоит забывать о детях Анджелины Джоли и Брэда Питта, которым все дороги открыты с рождения.

Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс
фото: Джеймс Ван Дер Бик с семьёй
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Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс фотографии
Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс фотографии
Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс фотографии
Почти знамениты: Как выглядят дети Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Кэтрин Зеты-Джонс фотографии
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