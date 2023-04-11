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Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха»

11 апреля
2023 год

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11 апреля 2023
24 апреля на СТС состоится премьера новой версии легендарной программы «Фактор страха». Впервые за всю историю проекта в России участники под присмотром ведущего Алексея Чадова пройдут сложнейшие испытания в парах. Со своими фобиями на Алтае встретились Дава, Владимир Маркони, Егор Шип, Аня Покров, Алексей Столяров, Наталия Медведева, Александр Головин, Наталья Земцова, Владимир Селиванов и многие другие.

Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха»
фото: Дава и Наташа Гасанханова

Героев ждали препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть 300 тысяч рублей для одного из благотворительных фондов, участникам предстояло попрощаться с давними страхами.

Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха»
фото: Катя Кабак и Никита Дювбанов

Проверить себя на прочность пришлось не только героям проекта, но и его ведущему: «Прыгать с высоты сорока семи метров, конечно, было не очень комфортно. Но поскольку опыт такой уже был, перенёс это спокойно. Я понял сразу, что будет ярчайшая экспедиция и в плане путешествий, и трюков, и интересных испытаний. Например, мы летали на вертолёте над заснеженными горами, я висел над обрывом, на коне прокатился. Мне, как ведущему, хотелось почувствовать дух этого шоу и пощекотать себе нервишки», – поделился Алексей Чадов.

Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха»
фото: Алексей Чадов

Премьера шоу «Фактор страха» состоится 24 апреля в 20:00 на СТС.
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Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха» фотографии
Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха» фотографии
Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха» фотографии
Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха» фотографии
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