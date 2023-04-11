Алексей Чадов станет ведущим новой версии программы «Фактор страха»

Героев ждали препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть 300 тысяч рублей для одного из благотворительных фондов, участникам предстояло попрощаться с давними страхами.
фото: Катя Кабак и Никита Дювбанов
Проверить себя на прочность пришлось не только героям проекта, но и его ведущему: «Прыгать с высоты сорока семи метров, конечно, было не очень комфортно. Но поскольку опыт такой уже был, перенёс это спокойно. Я понял сразу, что будет ярчайшая экспедиция и в плане путешествий, и трюков, и интересных испытаний. Например, мы летали на вертолёте над заснеженными горами, я висел над обрывом, на коне прокатился. Мне, как ведущему, хотелось почувствовать дух этого шоу и пощекотать себе нервишки», – поделился Алексей Чадов.
фото: Алексей Чадов
Премьера шоу «Фактор страха» состоится 24 апреля в 20:00 на СТС.
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