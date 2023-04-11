Телеканал «2х2» выпустил музыкальный альбом в честь 16-летия

1 апреля телеканалу «2х2» исполнилось 16 лет. Ко дню рождения бренд выпустил музыкальный альбом «16 друзей "2х2"», в который вошли 16 специально написанных треков в разных стилях – от рэпа и трип-хопа до диско и шансона. Над альбомом работали артисты, коллективы и диджеи, которые участвовали в проектах телеканала или просто к нему неравнодушны. Среди них оказались Антоха MC
, Дина Мар
, MAIB
, CVPELLV
, Any Act
, G-POL x KIIDA
и другие.
Для каждого трека команда «2х2» сделала отдельный клип из культовых хитов и шоу, – все они появятся в эфире телеканала в апреле. Послушать альбом целиком можно в официальной группе телеканала «ВКонтакте»
.
«День рождения – это время собраться с близкими и друзьями и замутить классный движ. В этом году движ случился не только классный, но и громкий. Нас невероятно вдохновляет диапазон стилей и жанров, представленных на альбоме. Это во многом отражает позицию и ценности «2х2»
, — рассказал промо-директор телеканала Игорь Ключников
.
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