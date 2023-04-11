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Телеканал «2х2» выпустил музыкальный альбом в честь 16-летия

11 апреля
2023 год

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11 апреля 2023
1 апреля телеканалу «2х2» исполнилось 16 лет. Ко дню рождения бренд выпустил музыкальный альбом «16 друзей "2х2"», в который вошли 16 специально написанных треков в разных стилях – от рэпа и трип-хопа до диско и шансона. Над альбомом работали артисты, коллективы и диджеи, которые участвовали в проектах телеканала или просто к нему неравнодушны. Среди них оказались Антоха MC, Дина Мар, MAIB, CVPELLV, Any Act, G-POL x KIIDA и другие.

Для каждого трека команда «2х2» сделала отдельный клип из культовых хитов и шоу, – все они появятся в эфире телеканала в апреле. Послушать альбом целиком можно в официальной группе телеканала «ВКонтакте».

Телеканал «2х2» выпустил музыкальный альбом в честь 16-летия

«День рождения – это время собраться с близкими и друзьями и замутить классный движ. В этом году движ случился не только классный, но и громкий. Нас невероятно вдохновляет диапазон стилей и жанров, представленных на альбоме. Это во многом отражает позицию и ценности «2х2», — рассказал промо-директор телеканала Игорь Ключников.
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№ 4
Матвей Брикун   11.04.2023 - 17:35
Что за канал))) Телек не смотрю, поэтом у и не слышал. Что там хоть показывают, чисто детская развлекалавка? читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.04.2023 - 16:30
... Дарья, а так оно и было. 2x2 всегда был каналом для тех, кому исполнилось столько то лет и уж никогда не считался детским, хотя мульты там были конечно не прямо для годовалых, но все же с определенной... читать далее>>
№ 2
Pumpkin   11.04.2023 - 16:16
мне родители никогда не давали смотреть этот канал хахах потому что считали, что там мультики для отсталых хахаха но так то прям реально ассоциация с детством читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   11.04.2023 - 16:01
Блин, а это очень прикольно! У меня 2Х2 всегда ассоциировался с детством, когда там крутили что-то взрослое, что только родители могли смотреть, а мне не давали. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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