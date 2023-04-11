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Лию Ахеджакову просят признать иноагентом

11 апреля
2023 год

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11 апреля 2023
Народную артистку России Лию Ахеджакову просят признать иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене. С такими требованиями в генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает ТАСС.

Лию Ахеджакову просят признать иноагентом

Бородин требует проверить и привлечь Лию Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Государственная измена», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Также чиновник просит рассмотреть вопрос о признании актрисы иноагентом и лишить её наград и почётных званий после её высказываний против cпeцoпeрaции.

«Я не знаю, что движет Ахеджаковой, но она перешла все грани. И сейчас нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неё, так как Лия Ахеджакова — это самый настоящий предатель России», – написал Бородин в своём Телеграм-канале.
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№ 5
Лариса Полешко (Северская)   11.04.2023 - 19:35
... О чем это вы? читать далее>>
№ 4
Лариса Полешко (Северская)   11.04.2023 - 19:34
Ахеджакова Великая Актриса, а те кто мешает ей работать и говорит по нее всякие гадости , те пустые места из которых ничего не выйдет. читать далее>>
№ 3
Геннадий Нечипоренко   11.04.2023 - 19:28
Квасные патриоты соревнуются в холуйстве. О ведь "переобуются" такие, как этот Бородин. Реально-то иноагент такие, как он. читать далее>>
№ 2
elenak61 (Качканар)   11.04.2023 - 19:04
Меньше грязь на свою страну надо было лить... читать далее>>
№ 1
Скляров Игорь (Кострома)   11.04.2023 - 18:08
Совсем сбрендили! Актриса всю жизнь дарила добро и позитив зрителю, и какие-то умники в какие-то агенты ее запихать хотят! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Лию Ахеджакову просят признать иноагентом фотографии
Лию Ахеджакову просят признать иноагентом фотографии
Лию Ахеджакову просят признать иноагентом фотографии
Лию Ахеджакову просят признать иноагентом фотографии
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