Народную артистку России Лию Ахеджакову
просят признать иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене. С такими требованиями в генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин
. Об этом сообщает ТАСС
.
Бородин требует проверить и привлечь Лию Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Государственная измена», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Также чиновник просит рассмотреть вопрос о признании актрисы иноагентом и лишить её наград и почётных званий после её высказываний против cпeцoпeрaции.
«Я не знаю, что движет Ахеджаковой, но она перешла все грани. И сейчас нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неё, так как Лия Ахеджакова — это самый настоящий предатель России»
, – написал Бородин в своём Телеграм-канале.
обсуждение >>