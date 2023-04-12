В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова

11 апреля в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Егора Баранова«Возрождённые». По сюжету в ближайшем будущем Ватикан научился возрождать людей и отдаёт предпочтение тем, кто был хорошим прихожанином и не совершал грехов. Однако вскоре священник, помогающий воскресшим адаптироваться к новой жизни, замечает, что с ним что-то не так. Среди гостей премьеры были Андрей Фомин, Анна Калашникова, Таша Белая, Елена Манакова, Мария Лисовая и многие другие. После показа картину со зрителями и автора обсудил кинокритик Егор Москвитин.
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