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В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова

12 апреля
2023 год

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12 апреля 2023
11 апреля в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Егора Баранова «Возрождённые». По сюжету в ближайшем будущем Ватикан научился возрождать людей и отдаёт предпочтение тем, кто был хорошим прихожанином и не совершал грехов. Однако вскоре священник, помогающий воскресшим адаптироваться к новой жизни, замечает, что с ним что-то не так. Среди гостей премьеры были Андрей Фомин, Анна Калашникова, Таша Белая, Елена Манакова, Мария Лисовая и многие другие. После показа картину со зрителями и автора обсудил кинокритик Егор Москвитин.

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Андрей Фомин

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Анна Калашникова

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Таша Белая

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Елена Манакова

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Мария Лисовая

В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова
фото: Егор Москвитин
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   12.04.2023 - 15:19
Ну, с одной стороны, это прекрасно, что у нас хоть как-то развивается и двигается вперед кино. С другой, если честно, есть у меня сомнения в качестве подобных фильмов читать далее>>
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В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова фотографии
В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова фотографии
В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова фотографии
В будущее возьмут не всех: Андрей Фомин, Анна Калашникова и Елена Манакова фотографии
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