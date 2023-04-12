Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США

Ольга уволилась со всех мест работы ещё в феврале прошлого года. Она также разорвала контракты с российскими компаниями. Последний раз Шелест появилась на телевидении год назад – в программе «Пятеро на одного» на канале «Россия-1».
«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», – сообщили «КП» коллеги Ольги. Телеведущая замужем за продюсером Алексеем Тишкиным, с которым начала встречаться в 1997 году. У пары две дочери – Муза и Айрис, которых Ольга родила в США. Ранее пара часто жила в Нью-Йорке, когда Алексей снимал там клипы и работал на проектах. Также в Штатах прошла их свадьба.
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