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Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США

12 апреля
2023 год

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12 апреля 2023

Ольга Шелест покинула Россию и переехала с семьёй в США. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США
фото: Ольга Шелест и Алексей Тишкин

Ольга уволилась со всех мест работы ещё в феврале прошлого года. Она также разорвала контракты с российскими компаниями. Последний раз Шелест появилась на телевидении год назад – в программе «Пятеро на одного» на канале «Россия-1».

«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», – сообщили «КП» коллеги Ольги. Телеведущая замужем за продюсером Алексеем Тишкиным, с которым начала встречаться в 1997 году. У пары две дочери – Муза и Айрис, которых Ольга родила в США. Ранее пара часто жила в Нью-Йорке, когда Алексей снимал там клипы и работал на проектах. Также в Штатах прошла их свадьба.
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№ 1
Вилли Разумовский   12.04.2023 - 17:14
Ой, кто эти люди? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США фотографии
Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США фотографии
Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США фотографии
Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США фотографии
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