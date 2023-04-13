Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века

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Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник

12 апреля

Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США

Телеведущая не появлялась на экранах с февраля прошлого года