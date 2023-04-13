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Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века

13 апреля
2023 год

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13 апреля 2023
Специально к выходу сериала «Актрисы» книжный сервис Букмейт представил проект «Актрисы читают: Век женщин» – сборник рассказов русских писательниц Серебряного века. Для аудиосборника рассказы прочитали Елена Николаева, Анна Невская и Полина Пушкарук.

Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века
фото: Елена Николаева

Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века
фото: Анна Невская

Женщины творили не реже мужчин, но их имена остались в прошлом. «Актрисы читают: Век женщин» – это возможность для забытых голосов зазвучать снова. В сборник вошли рассказы Анастасии Вербицкой, Евдокии Нагродской, Изабеллы Гриневской, Елены Гуро, Анны Мар и Лидии Чарской.

Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века
фото: Полина Пушкарук

«Женщин-авторов того времени не так много, и важно заново открывать их для читателей, показывать женский взгляд на события многолетней давности, на атмосферу Серебряного века. Женщинам необходимо признание. Им непросто доказывать свою состоятельность в том или ином деле — особенно на фоне стереотипов, бытующих в обществе. В наш век с этим немного проще, но предвзятое отношение к женщинам, на мой взгляд, так никуда и не делось», – поделилась Анна Невская.
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Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века фотографии
Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века фотографии
Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века фотографии
Анна Невская, Елена Николаева и Полина Пушкарук озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века фотографии
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