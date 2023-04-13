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Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник

13 апреля
2023 год

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13 апреля 2023

11 апреля в кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера фантастического блокбастера «Блуждающая Земля 2». Фильм стал главным китайским релизом 2023 года. Первыми картину увидели Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, Владимир Мединский, Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис, Аркадий Укупник и другие.

Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник
фото: Павел Деревянко

Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник
фото: Аркадий Укупник

Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник
фото: Эвклид Кюрдзидис

Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник
фото: Владимир Мединский и Чжан Ханьхуэй

«Блуждающая Земля 2» является приквелом к первому фильму, который вышел на экраны в 2019 году, став одним из самых кассовых проектов в Поднебесной и пятым самым кассовым неанглоязычным фильмом в мире. Как и предыдущая часть, второй фильм снят по роману культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня.
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