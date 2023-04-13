Погружение во тьму: Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис и Аркадий Укупник

«За полчаса до весны»: У них «Битлз», а у нас «Песняры»
Неожиданно актуальная история Владимира Мулявина и становления его некогда популярного коллектива
5 комментариев
11 апреля в кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера фантастического блокбастера «Блуждающая Земля 2». Фильм стал главным китайским релизом 2023 года. Первыми картину увидели Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, Владимир Мединский, Павел Деревянко, Эвклид Кюрдзидис, Аркадий Укупник и другие.
обсуждение >>