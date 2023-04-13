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13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах

13 апреля
2023 год

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13 апреля 2023
Французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях, опубликовало свидетельства 13 женщин, обвинивших Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии. Все они присоединились к Шарлотте Арнульд, первой обвинившей актёра в изнасиловании в 2018 году.

13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах

Описанные женщинами событиями происходили в период с 2004 по 2022 год. Большинство случаев домогательств произошли на съёмочных площадках, в том числе на съёмках сериала «Марсель» и биографического фильма о писателе Александре Дюма«Другой Дюма». Как сообщает Mediapart, поведение Депардье соответствовало одной схеме: на съемках он часто «ощупывал» молодых актрис, гримёров или технический персонал, а также делал непристойные комментарии и «постоянно стонал».

Журналисты издания связались с 20 продюсерами и режиссёрами, участвовавшими в проектах, во время съёмок которых Жерар якобы приставал к девушкам. На запрос журналистов ответили только 11 человек – все они, кроме Фабьена Онтениенте, режиссёра фильмов «Диско» и «Скачки», заявили, что им не было известно о поведении актёра. Онтениенте рассказал, что директор по кастингу предупредил его на съемках «Диско», что Депардье «становится тяжелым с девушками».

Депардье через своих адвокатов отказался комментировать материал и отрицает заявления предполагаемых жертв. Адвокаты уверены, что обвинения основаны на «очень субъективных оценках и/или моральных суждениях». Ни одна из тринадцати предполагаемых жертв до сих пор не обратилась со своими заявлениями в суд.
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13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах фотографии
13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах фотографии
13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах фотографии
13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах фотографии
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