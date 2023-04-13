Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант

13 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
13 апреля 2023
12 апреля, в День космонавтики, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера космической драмы Клима Шипенко «Вызов» – первого художественного фильма, снятого в космосе. Перед этим показ фильма также прошёл в Георгиевском зале Кремля для политиков и президента России Владимира Путина.

На премьерном показе в «Октябре» были Иван Ургант, Ксения Собчак, Константин и Софья Эрнст, Юлия Пересильд, Кристина Асмус, Ирина Горбачёва, Ольга Бузова, Ида Галич, Игорь Верник, Мария Кожевникова, Ольга Свиблова, Леонид Якубович, Елизавета Арзамасова и многие другие.

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Иван Ургант

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Милош Бикович и Ивана Малич

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Ксения Собчак

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Софья и Константин Эрнст

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Кристина Асмус

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Павел Деревянко и Ирина Горбачёва

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Ольга Бузова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Ида Галич

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Клим Шипенко с семьёй

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Игорь Верник

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Мария Кожевникова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Константин и Алина Крюковы

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Лиза Арзамасова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Ольга Свиблова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Владимир Машков

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Михаил Галустян с женой Викторией

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Екатерина и Александр Стриженовы и Леонид Якубович

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Алёна Бабенко и Эдуард Субоч

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Вадим Галыгин с женой

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Денис Шведов

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Елена Малышева

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Светлана Степанковская

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Женя Малахова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Агния Кузнецова

Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант
фото: Анастасия Меськова
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   13.04.2023 - 19:40
вообще такая яркая премьера была, как старые добрые времена! прям вся светская тусовка собралась, круто! Даже Урганта ооочень неожиданно видеть! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Елизавета АрзамасоваКристина АсмусАлёна БабенкоМилош БиковичОльга БузоваГригорий ВерникИгорь ВерникПолина ГагаринаИда ГаличМихаил ГалустянВадим ГалыгинИрина ГорбачёваПавел ДеревянкоМила ЕршоваСветлана КамынинаАнжелика КаширинаМария КожевниковаЯна КрайноваКонстантин КрюковАгния КузнецоваЕвгения МалаховаВладимир МашковАнастасия МеськоваАлёна МихайловаЮлия ПересильдВладимир ПресняковСвятослав РогожанКузьма СапрыкинКсения СобчакАлександр СтриженовЕкатерина СтриженоваМихаил ТройникАркадий УкупникИван УргантАлександр ЦыпкинЯна ЧуриковаДенис ШведовКлим ШипенкоКонстантин ЭрнстСофья ЭрнстЛеонид Якубович
фильмы
Вызов

фотографии >>
Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант фотографии
Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант фотографии
Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант фотографии
Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталия Головина
13 апреля ушла из жизни актриса Наталия Головина.
Ирина Муштакова
11 апреля ушла из жизни актриса Ирина Муштакова.
Станислав Митин
11 апреля ушёл из жизни режиссёр Станислав Митин.

День рождения >>

Алексей Бахарь
Борис Дергачев
Михаил Ефимов
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Сергей Стеблов
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Жанна Балибар
Ирина Вавилова
Боким Вудбайн
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Морис Роне
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен