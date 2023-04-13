Поехали: Юлия Пересильд, Милош Бикович и Иван Ургант

12 апреля, в День космонавтики, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера космической драмы
Клима Шипенко «Вызов»
– первого художественного фильма, снятого в космосе. Перед этим показ фильма также прошёл в Георгиевском зале Кремля для политиков и президента России
Владимира Путина
.
На премьерном показе в «Октябре» были
Иван Ургант
,
Ксения Собчак
,
Константин
и
Софья Эрнст
,
Юлия Пересильд
,
Кристина Асмус
,
Ирина Горбачёва
,
Ольга Бузова
,
Ида Галич
,
Игорь Верник
,
Мария Кожевникова
,
Ольга Свиблова
,
Леонид Якубович
,
Елизавета Арзамасова
и многие другие.
фото: Михаил Тройник и Юлия Пересильд
фото: Иван Ургант
фото: Милош Бикович и Ивана Малич
фото: Ксения Собчак
фото: Софья и Константин Эрнст
фото: Кристина Асмус
фото: Павел Деревянко и Ирина Горбачёва
фото: Ольга Бузова
фото: Ида Галич
фото: Клим Шипенко с семьёй
фото: Игорь Верник
фото: Мария Кожевникова
фото: Константин и Алина Крюковы
фото: Лиза Арзамасова
фото: Ольга Свиблова
фото: Владимир Машков
фото: Михаил Галустян с женой Викторией
фото: Екатерина и Александр Стриженовы и Леонид Якубович
фото: Алёна Бабенко и Эдуард Субоч
фото: Вадим Галыгин с женой
фото: Денис Шведов
фото: Елена Малышева
фото: Светлана Степанковская
фото: Женя Малахова
фото: Агния Кузнецова фото: Анастасия Меськова
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