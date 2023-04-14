«Я Золушка на самом деле»: Юлия Пересильд об успехах в карьере

12 апреля в Москве состоялась долгожданная премьера
фильма «Вызов»
, для съёмок которого режиссёр Клим Шипенко
и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС
. В интервью изданию «Peopletalk»
Юлия Пересильд призналась, что до последнего не верила, что происходящее с ней - не розыгрыш.
«Честно говоря, подходя к ракете, я продолжала думать, что вот-вот из нее выйдут люди с камерами и скажут: «Добро пожаловать на программу «Розыгрыш»!» На протяжении долгой подготовки к полёту это был мой самый большой страх. Всё время, проведенное в космосе, я ловила себя на мысли: «Неужели это правда?» И кажется, только прощаясь со станцией, я осознала, что это случилось с нами на самом деле»
.
Побывав на МКС, Юлия поняла, что все фильмы о космосе, какая бы современная графика в них не была, совершенно неправдоподобны. «В космосе абсолютно другая логика съёмки. Все фильмы в подобном жанре, включая мою любимую «Гравитацию», сняты неправдоподобно. Теперь я точно могу это сказать. Да, это эффектная картинка, но к реальности она не имеет никакого отношения. Понравится зрителю или нет настоящий взгляд на космос – сказать трудно. Но мы однозначно смогли его передать»
.
С технической точки зрения роль в Вызове стала вершиной артистической карьеры Пересильд, но никакого желания повышать эту планку у актрисы нет. Скорее, наоборот. «Теперь у меня только детское кино, сказки, никаких танков, вертолетов, самолетов. Ближайшие четыре года планирую сниматься только в таких фильмах. Очень хочется позитива, любви, музыки и тепла»
.
Актриса призналась, что скептическое отношение общественности к источнику её успеха немного задевает: «Я Золушка на самом деле. Девочка, которая сделала себя сама. Просто очень грустно, что, как только женщина чего-то достигает, на неё тут же навешивают ярлык, что она чья-то дочь, жена, любовница. Что за ней стоит мужчина, который все организовал…Всегда негатив. При этом нет никакого смысла доказывать обществу обратное. Нужно быть умнее и просто продолжать делать то, что ты делаешь. И самое главное – не отчаиваться»
.
«Вызов» в прокате с 20 апреля 2023 года.
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