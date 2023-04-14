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Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн

14 апреля
2023 год

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14 апреля 2023
Журнал «Time» опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей, в который в этом году попали актёры Дженнифер Кулидж, Обри Плаза, Педро Паскаль, Ке Хюи Кван, Остин Батлер, Дрю Бэрримор, Сальма Хайек Пино, Зое Салданья, Колин Фаррелл, Анджела Бассетт и Наташа Лионн.

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Анджела Бассетт

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Сальма Хайек

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Дрю Бэрримор

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Дженнифер Кулидж

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Наташа Лионн

Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн
фото: Педро Паскаль
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Анджела БассеттОстин БатлерДрю БэрриморДжонатан Ке КванДженнифер КулиджНаташа ЛионнПедро ПаскальОбри ПлазаЗое СалданьяКолин ФарреллСальма Хайек

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Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн фотографии
Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн фотографии
Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн фотографии
Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн фотографии
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