Инфлюенсеры: Зое Салданья, Педро Паскаль и Наташа Лионн

Новости кино
В касте проекта также Джоди Уиттакер и Тамара Лоуренс
Обзор сериалов
Неожиданно актуальная история Владимира Мулявина и становления его некогда популярного коллектива
Интервью
Режиссер франшизы «Блуждающая Земля» – о прогрессе кинопроизводственной мощности Китая, ошибках первого фильма и связи научной фантастики с реальностью
Лайфстайл
Непо-вселенная постоянно расширяется
Спутник телезрителя
14 апреля, 21:00, ОТР
Спутник телезрителя
11 апреля, 14:30, Кино ТВ
Новости кино
В продолжении сериала к своим ролям вернутся Владимир Селиванов, Зоя Бербер и Марина Федункив
Спутник телезрителя
13 апреля, 21:00, ОТР
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