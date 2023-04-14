«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам

В 2023 году 61-летняя актриса Дженнифер Кулидж
впервые за свою 30-летнюю карьеру получила премию «Золотой Глобус» и с пяток номинаций за роль в сериале «Белый лотос»
. Эта роль подарила Дженнифер долгожданное признание, славу и триумф. А сама актриса превратилась в символ надежды для тех, к кому запаздывают регалии. На фоне всех этих волнительных событий Дженнифер вошла в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала «Time»
и появилась на обложке издания. В интервью журналу
актриса поделилась чувствами от своего неожиданного успеха и дала молодым женщинам дельный совет.
«Я в недоумении, абсолютно сбита с толку тем, что это всё происходит. Но знаете что? Мне это очень нравится. Как будто я была Спящей Красавицей, которую запихнули в коробку и задвинули под кровать. И сейчас я вдруг выбралась наружу и очень рада тому, что меня выпустили, потому что так гораздо лучше»
.
Для поколения молодых женщин у Дженнифер только один совет: не тратить время на тех, кому вы не нужны. «Огромную часть своей жизни я потратила на попытки завоевать внимание мужчин, которые меня не хотели, вместо того чтобы, ну знаете, работать над собой и делать своё дело. Думаю, что нам надо заботиться о самих себе и своих делах. А если появится парень, вот и отлично. Ну или если не появится, тоже отлично»
.
обсуждение >>