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«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам

14 апреля
2023 год

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14 апреля 2023
В 2023 году 61-летняя актриса Дженнифер Кулидж впервые за свою 30-летнюю карьеру получила премию «Золотой Глобус» и с пяток номинаций за роль в сериале «Белый лотос». Эта роль подарила Дженнифер долгожданное признание, славу и триумф. А сама актриса превратилась в символ надежды для тех, к кому запаздывают регалии. На фоне всех этих волнительных событий Дженнифер вошла в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала «Time» и появилась на обложке издания. В интервью журналу актриса поделилась чувствами от своего неожиданного успеха и дала молодым женщинам дельный совет.

«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам

«Я в недоумении, абсолютно сбита с толку тем, что это всё происходит. Но знаете что? Мне это очень нравится. Как будто я была Спящей Красавицей, которую запихнули в коробку и задвинули под кровать. И сейчас я вдруг выбралась наружу и очень рада тому, что меня выпустили, потому что так гораздо лучше».

«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам

Для поколения молодых женщин у Дженнифер только один совет: не тратить время на тех, кому вы не нужны. «Огромную часть своей жизни я потратила на попытки завоевать внимание мужчин, которые меня не хотели, вместо того чтобы, ну знаете, работать над собой и делать своё дело. Думаю, что нам надо заботиться о самих себе и своих делах. А если появится парень, вот и отлично. Ну или если не появится, тоже отлично».
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№ 1
babydylnova   15.04.2023 - 00:44
Такая Дженнифер простая и интересная женщина. Её история, действительно, вдохновляет. Мало всё таки похожих историй, когда в таком возрасте получается достичь успеха. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам фотографии
«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам фотографии
«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам фотографии
«Надо заботиться о самих себе»: Дженнифер Кулидж дала совет молодым женщинам фотографии
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