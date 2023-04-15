«Это уже за гранью»: Данила Козловский ответил на обвинения в дискредитации ВС РФ и уличил во лжи Яну Поплавскую

Неделю назад стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для обращения стали публичные высказывания актёра о специальной военной операции в соцсетях и интервью. Также Бородин уверенно заявил, что Козловский «призывал общественность к протестам» и «переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», но по причине недостатка средств в ближайшее время якобы планирует вернуться на сцену театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Выдержав небольшую паузу для ознакомления с претензиями Бородина и консультации с адвокатом, Козловский опубликовал в своём телеграм-канале развернутый комментарий. Чтобы «внести некую ясность в этот информационный паноптикум», возникший вокруг его имени. Артист отметил, что не имеет привычки комментировать все сплетни и клевету, но случай с Бородиным заставил его сделать исключение, «ибо то, что происходит, уже за гранью». Далее Козловский по пунктам отвечает на все обвинения Бородина, разбивая расползшиеся в медиа-пространстве спекуляции сухими фактами.
«1. Я никуда не уезжал из своей страны. Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15), я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра. Вся эта информация легко проверяется на сайте. Так было в январе, феврале, марте, а до этого, в декабре, в ноябре и т.д. Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом, каждый месяц играть в театре в России.
В Америке у меня живёт ребёнок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России. И здесь мы передаем пламенный привет госпоже Поплавской, которая одной из первых решила вывести меня на «чистую воду» целой серией своих лживых «разоблачающих» постов, один из которых, она, надо сказать, впоследствии удалила.
фото: Козловский с дочерью Одой Валентиной
2. Я не призывал в интервью Ирины Шихман (признана иноагентом в РФ) ни к каким протестам и выкрикиванию лозунгов. Эти слова были сказаны (!!!) на съёмочной площадке исторического сериала про революцию, перед актёрами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу. Все это есть в документальном фильме о съёмках сериала «Карамора», доступном в сети. Поразительно, как можно вырвать из контекста отдельную фразу и выставить её для своих личных низких целей вот таким омерзительным образом. Любой здравомыслящий человек, посмотрев интервью, поймет, что все фразы были переиначены в угоду личным целям Виталия Бородина. Удивительно, что интервью вышло ровно 2 года назад, а так заинтересовался им глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией только сейчас. Хотя, в жалобе в Генпрокуратуру он отмечает, что его Федеральный проект «длительное время следит за деятельностью и высказываниями Козловского Данилы Валерьевича». Видимо, сейчас самое время пиариться за счёт имен людей, которые долгое время добивались своим творческим трудом признания у российских зрителей. Этим господин Бородин в последнее время очень успешно занимается.
фото: Яна Поплавская
3. Господин Бородин утверждает, что я лишился средств в США и приехал «на заработки» в Россию. Очень приятно, что он так пристально следит за моими доходами. Надеюсь, не менее пристально, чем за своими. Так вот: никаких доходов, кроме российских, я не имею. Об этом господин Бородин может узнать, написав на меня очередную жалобу в налоговую службу (надо же ему будет чем-то заняться в эти выходные).
Стоит все же известить В.Н. Бородина, что я, к тому же, часто участвую в благотворительных спектаклях. Это означает, что все средства, заработанные от спектакля, идут в фонд, на лечение конкретных детей, минуя участвующих в этом спектакле артистов, и с этих представлений никак невозможно заработать. А что касается моей регулярной работы в театре, зарплата в государственном репертуарном театре, боюсь, в состоянии едва покрыть расходы на билеты и гостиницу, ибо в Питере я не живу, и это мои прямые траты.
4. Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более, гражданства США.
Главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией следует лучше проверять факты, прежде чем бросаться на амбразуру с такими громогласными обвинениями».
К счастью, артист не остановился на оправданиях. Внимательно ознакомившись с творчеством Бородина, Козловский пришёл к выводу, что глава ФПБК, усердно заваливающий кляузами на артистов правоохранительные и иные органы, тратит деньги налогоплательщиков не на борьбу с коррупцией, а на продвижение по карьерной лестнице путём увеличения собственной популярности за счёт куда более известных в России людей. Жертвами охватившего Бородина «приступа доноса» стали Лия Ахеджакова, Алла Пугачёва, Семён Слепаков (свежеиспечённый иноагент), Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе и другие звёзды отечественного шоубизнеса. Приняв решение бороться с недругом его же методами, Козловский пообещал обратиться во всевозможные органы с просьбой о проверке деятельности господина Бородина.
фото: Виталий Бородин
«После знакомства с каналом Бородина, где он оповещает подписчиков о каждой новой жалобе (за последние пару месяцев он написал около 20 «жалоб»), складывается впечатление, что он борется совсем не с коррупцией. Фактически, инструменты, которые даны гражданам для предотвращения серьёзных преступлений, господин Бородин использует с целью своего личного пиара, просто заваливая всеми возможными жалобами все контролирующие органы. Господин Бородин попросту систематически перегружает правоохранительную систему, вынуждая органы еженедельно работать над очередной жалобой на известного человека. И делает это господин Бородин в целях увеличения своей популярности на политической арене в такие турбулентные времена.
В связи с этим, мной и моими адвокатами были подготовлены заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК. Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах, неправильно.
Все подобные действия прикрываются «патриотизмом». Писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти в телеграм-каналах и прочих СМИ - ничего из этого не имеет отношения к патриотизму. Это угар, жизнь от которого ни у кого лучше не станет. Ищите патриотизм в других вещах. В созидании, в помощи, в милосердии, в честности, даже если это не всегда приятно и очень сложно. Но только так можно сделать вокруг себя жизнь лучше. Или хотя бы попробовать.
Для меня всегда было важным пытаться делать своё дело хорошо, и именно в этом я видел своё предназначение и служение. Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе. Как бы это сейчас наивно не звучало.
Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное, в сложные времена - оставаться людьми. Так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие всегда успеем».
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