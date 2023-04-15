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Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента

15 апреля
2023 год

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15 апреля 2023
В свежеобновлённый список СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, попал сценарист и музыкант Семён Слепаков. Формальной причиной включения Слепакова в список иноагентов стало каноническое «получение финансовой поддержки от иностранных источников». Впрочем, признание Слепакова иноагентом, скорее всего, не стало для самого артиста и его коллег неожиданностью. Артист открыто выражал своё критическое отношение к действиям российского государства с самого начала спецоперации. А после переезда в Израиль опубликовал несколько стихотворений и песен, высмеивающих цензуру, эвфемизмы, квасной патриотизм и политические репрессии. Реакция со стороны российских чиновников последовала незамедлительно. Первым присудить Слепакову звание иноагента (и попутно лишить российского гражданства) предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента

Вместе с Хамзаевым на песню Слепакова «Колыбельная» пожаловался в МВД Виталий Бородин, тот самый глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, который по какой-то причине уже второй год занимается разоблачением не коррупционеров, а нелояльных артистов. Учитывая успехи Бородина и Хамзаева, можно предположить, что в скором времени в списке иноагентов окажется и Лия Ахеджакова. Уже после того, как Ахеджакова официально уволилась из «Современника», где был снят с репертуара последний спектакль с её участием, неугомонный Бородин написал в Генпрокуратуру донос с просьбой провести проверку и привлечь артистку по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ и возбуждении ненависти и вражды.
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Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента фотографии
Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента фотографии
Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента фотографии
Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента фотографии
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