Минюст РФ присвоил Семёну Слепакову звание иноагента

В свежеобновлённый список СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, попал сценарист и музыкант Семён Слепаков
. Формальной причиной включения Слепакова в список иноагентов стало каноническое «получение финансовой поддержки от иностранных источников». Впрочем, признание Слепакова иноагентом, скорее всего, не стало для самого артиста и его коллег неожиданностью. Артист открыто выражал своё критическое отношение к действиям российского государства с самого начала спецоперации. А после переезда в Израиль
опубликовал несколько стихотворений и песен, высмеивающих цензуру, эвфемизмы, квасной патриотизм и политические репрессии. Реакция со стороны российских чиновников последовала незамедлительно. Первым присудить Слепакову звание иноагента (и попутно лишить российского гражданства) предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев
.
Вместе с Хамзаевым на песню Слепакова «Колыбельная» пожаловался в МВД Виталий Бородин
, тот самый глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, который по какой-то причине уже второй год занимается разоблачением не коррупционеров, а нелояльных артистов
. Учитывая успехи Бородина и Хамзаева, можно предположить, что в скором времени в списке иноагентов окажется и Лия Ахеджакова
. Уже после того, как Ахеджакова официально уволилась
из «Современника», где был снят с репертуара
последний спектакль с её участием, неугомонный Бородин написал в Генпрокуратуру донос с просьбой провести проверку и привлечь артистку по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ и возбуждении ненависти и вражды
.
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