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Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом

16 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
16 апреля 2023
Дуэт Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона в скором времени вернётся на экраны в новой комедии сервиса Apple TV+. В 10-серийном фильме актёры сыграют вымышленные версии самих себя, а сюжет будет построен вокруг жизни их семей под одной крышей техасского ранчо. В эфире подкаста Келли Рипы «Let’s Talk Off Camera» Макконахи озвучил название шоу («Брат от другой матери»), а также рассказал о возможном родстве с Харрельсоном.

Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом

Макконахи и Харрельсон не только часто встречались на съёмочной площадке, их связывает многолетняя дружба. Но с недавних пор актёры начали подозревать, что их внешнее сходство не случайно, и есть большая вероятность, что они приходятся друг другу братьями.

«Мои дети называют его дядя Вуди, а его дети называют меня дядя Мэттью. Члены наших семей постоянно путают нас на фотографиях, принимая меня за него, а его за меня. Несколько лет назад мы были в Греции, сидели болтали о том, как близки наши семьи. Там была моя мама, и она вдруг сказала: «Вуди, а я знала твоего отца». И все сразу поняли, что именно означало это многоточие, которое последовало за словом «знала». Это было такое тяжеловесное «З-Н-А-Л-А».

Это открытие заставило Макконахи покопаться в семейной истории. «Мы решили разузнать, что там на самом деле означает это «знала» и провели кое-какие расчёты. Выяснилось, что отец Вуди был в отпуске в Техасе в тот момент, когда мои родители разводились во второй раз. Ещё есть возможность, что остались какие-то чеки и квитанции из мест в Западном Техасе, где они могли встречаться и «знать» друг друга».

Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом

У актёров была идея сделать ДНК-тест и выяснить степень своего родства, но пока что они на это не решились. «Слушайте, Вуди куда проще сказать «Давай сделаем тест», потому что он ничем особо не рискует. Для меня же это немного тяжелее, потому что он просит меня сделать шаг в сторону вопроса: «Вы хотите сказать, что мой папа вовсе не мой папа, как я думал все эти 53 года?». В общем, мне есть что терять», - подытожил актёр.
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Мэттью МакконахиВуди Харрельсон

фотографии >>
Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом фотографии
Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом фотографии
Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом фотографии
Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом фотографии
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