Гая Ричи обвиняют в присвоении чужой идеи для фильма «Джентельмены»

Актёр и сценарист Микки Де Хара подал в суд на Гая Ричи, обвинив британского режиссёра в присвоении его идеи. Де Хара несколько раз сотрудничал с Ричи как консультант, помогая писать сценарии к фильмам. По словам Де Хары, Ричи поручил ему написать сценарий сиквела к фильму «Рок-н-рольщик», основанный на личном опыте Де Хары. А личный опыт у Де Хары, согласно британским изданиям, какой-никакой был: сценарист был осуждён за хранение наркотиков с целью сбыта, и ему грозил реальный тюремный срок.
фото: Микки Де Хара
В 2018 году Де Хара принёс режиссёру сценарий о герое, который занимается сбытом марихуаны. На что Ричи сказал, что «время гангстерских фильмов прошло», намекнув на то, что проект закрыт. Каково же было удивление Де Хары, когда спустя два года Ричи выпустил фильм «Джентельмены», в котором Мэттью Макконахи играет гангстера по имени Микки, пытающегося повыгоднее продать свою конопляную империю. Фильм, по словам Де Хары, в значительной степени копирует его сценарий. В иске указано, что в «Джентельменах» Ричи присвоил написанных Де Харой персонажей, их характеристики и «уникальные аспекты сюжета». Например, образ главного героя, крупнокалиберного наркодилера, аристократа и отца наркозависимого ребёнка. Сцена, в которой герой Колина Фаррелла Тренер ввязывается в драку с молодыми людьми в кафе и брызгает им в глаза уксусом, была, по словам Де Хары, полностью скопирована с его сценария.
фото: Кадр из фильма "Джентельмены"
После выхода фильма в январе 2020 года Де Хара отправил Ричи сообщение, в котором указал на схожесть между его фильмом и своим сценарием. На что Ричи ответил: «Микки, я и мои люди пытались связаться с тобой пару лет. Ответа не было. Я счастлив, что у нас наконец получится сесть и поболтать». Однако сам Де Хара не заметил никаких попыток со стороны Ричи и «его людей» связаться с ним до выхода фильма.
В апреле 2020 года в преддверии выхода цифрового релиза фильма Де Хара попросил Ричи указать его имя в титрах. Но Ричи и один из его сотрудников ответили, что это невозможно, а в качестве компенсации предложили указать имя Де Хары в титрах к другому фильму, к которому сценарист не имел ни малейшего отношения. Надо отметить, что всё это время Ричи не забывал о вежливости в сообщениях: «У меня есть ощущение, что для этого может быть слишком поздно, Микки. Я попробую, конечно, но что я точно могу, так это указать твоё имя в каком-нибудь проекте в будущем. Дай мне время подумать, что я могу сделать. Честно, мы пытались связаться с тобой».
фото: Гай Ричи
Судебным иском Де Хара пытается добиться упоминания в оригинальной работе, которая была использовала для создания «Джентельменов» без его согласия и без оплаты его труда. Сценарист требует возмещения ущерба в 250 000 американских долларов включая долю от прибыли в прокате.
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