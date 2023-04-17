Документальный фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за темнокожей актрисы

На YouTube-канале Netflix вышел трейлер документального фильма «Царица Клеопатра» (Queen Cleopatra), главную роль в котором сыграла темнокожая актриса Адель Джеймс. Фильм подвергся жёсткой критике и прежде всего возмутил египтян, которые осудили создателей проекта за искажение истории. Исполнительным продюсером фильма выступила Джада Пинкетт-Смит.
Фильм входит в серию «Африканские королевы» и продвигает теорию о том, что у Клеопатры было африканское происхождение. Как утверждают историки, Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев и была гречанкой: «Как только трейлер начал продвигать царицу Клеопатру как темнокожую, стало ясно, что во время просмотра документального фильма мы увидим преднамеренную фальсификацию фактов», – заявил египетский историк Мухаммед Шаабан.
С историком согласились многие интернет-пользователи. Самым популярным комментарием стало высказывание пользовательницы Ясмин Аль-Сайед, которая изучала в университете древние египетские тексты. Она отреагировала на фрагмент из трейлера, в котором пожилая женщина вспоминает слова своей бабушки: «Неважно, что говорят тебе в школе. Клеопатра была темнокожей».
«Этот трейлер на самом деле заставил меня расплакаться. Я провела годы в университете, разбираясь, изучая, анализируя древние тексты. И видеть вот это — настоящее оскорбление для историков. Этот трейлер причиняет мне глубокую боль, потому что я осознаю, что тысячи долларов, которые я вложила в своё образование, абсолютно ничего не значат в сравнении со словами кого-то, кто буквально ничем не известен. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной», – написала Ясмин.
«Её родным языком было греческое койне. Она была единственным правителем династии Птолемеев, кто выучил египетский», – отмечает издание Greek City Times. В сети даже появилась петиция с требованием отменить «Царицу Клеопатру», однако позже её убрали с сайта. Премьера проекта запланирована на 10 мая.
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