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Документальный фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за темнокожей актрисы

17 апреля
2023 год

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17 апреля 2023
На YouTube-канале Netflix вышел трейлер документального фильма «Царица Клеопатра» (Queen Cleopatra), главную роль в котором сыграла темнокожая актриса Адель Джеймс. Фильм подвергся жёсткой критике и прежде всего возмутил египтян, которые осудили создателей проекта за искажение истории. Исполнительным продюсером фильма выступила Джада Пинкетт-Смит.

Документальный фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за темнокожей актрисы

Фильм входит в серию «Африканские королевы» и продвигает теорию о том, что у Клеопатры было африканское происхождение. Как утверждают историки, Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев и была гречанкой: «Как только трейлер начал продвигать царицу Клеопатру как темнокожую, стало ясно, что во время просмотра документального фильма мы увидим преднамеренную фальсификацию фактов», – заявил египетский историк Мухаммед Шаабан.

С историком согласились многие интернет-пользователи. Самым популярным комментарием стало высказывание пользовательницы Ясмин Аль-Сайед, которая изучала в университете древние египетские тексты. Она отреагировала на фрагмент из трейлера, в котором пожилая женщина вспоминает слова своей бабушки: «Неважно, что говорят тебе в школе. Клеопатра была темнокожей».

«Этот трейлер на самом деле заставил меня расплакаться. Я провела годы в университете, разбираясь, изучая, анализируя древние тексты. И видеть вот это — настоящее оскорбление для историков. Этот трейлер причиняет мне глубокую боль, потому что я осознаю, что тысячи долларов, которые я вложила в своё образование, абсолютно ничего не значат в сравнении со словами кого-то, кто буквально ничем не известен. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной», – написала Ясмин.



«Её родным языком было греческое койне. Она была единственным правителем династии Птолемеев, кто выучил египетский», – отмечает издание Greek City Times. В сети даже появилась петиция с требованием отменить «Царицу Клеопатру», однако позже её убрали с сайта. Премьера проекта запланирована на 10 мая.
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№ 2
Максм (Москва)   17.04.2023 - 14:23
Пора отменять Нетфликс на пару со Штатами и сонным Джо) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   17.04.2023 - 14:21
Ясно, что она не была темнокожей. Египтяне, хоть и африканская страна, раса то белая. Это угождение чернокожим, и остальным сдвинутым на этой почве, начинает бесить. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Джада Пинкетт Смит

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