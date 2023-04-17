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ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +»

17 апреля
2023 год

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17 апреля 2023
28 апреля в 22:00 на ТНТ стартует новое шоу Михаила Галустяна «Галустян +», в котором комик примерит на себя около десятка новых образов. Среди них – гаишники на Рублёвке, коллекторы, русские туристы и многие другие.

ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +»

Помимо абсолютно новых персонажей зрители увидят давних любимцев – Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача. Оба образа будут обновлены в соответствии с современными реалиями и станут ещё более комичными.

ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +»

Среди звездных гостей шоу «Галустян +» - Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и многие другие.

ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +»

«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это юмор, как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод», – поделился Михаил Галустян.
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ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +» фотографии
ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +» фотографии
ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +» фотографии
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