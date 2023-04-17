ТНТ запускает новое скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян +»

28 апреля в 22:00 на ТНТ
стартует новое шоу Михаила Галустяна
«Галустян +», в котором комик примерит на себя около десятка новых образов. Среди них – гаишники на Рублёвке, коллекторы, русские туристы и многие другие.
Помимо абсолютно новых персонажей зрители увидят давних любимцев – Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача. Оба образа будут обновлены в соответствии с современными реалиями и станут ещё более комичными.
Среди звездных гостей шоу «Галустян +» - Константин Ивлев
, Ваня Дмитриенко
, Игорь Ознобихин
, Владимир Селиванов
, Денис Дорохов
, Дмитрий Масленников
, Марина Федункив
, Леонид Слуцкий
, Дана Абызова
, Михаил Стогниенко
и многие другие.
«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это юмор, как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод»
, – поделился Михаил Галустян.
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